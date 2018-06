Situación del autoconsumo en España

Menores precios en la electricidad que consumimos.

Mayor eficiencia de la red eléctrica (el 14% de la energía se pierde en su transporte).

Menores costos en generar la energía y en crear y mantener redes de transporte.

Menor dependencia de energías fósiles exteriores.

Menor necesidad de instalar centrales eléctricas. Las centrales eléctricas necesitan un terreno que quitamos a la naturaleza. El autoconsumo tiende a usar los tejados, de forma que no se quita nuevo territorio a los ecosistemas naturales.

Menor contaminación y todo lo que esto implica: más salud, ahorro en sanidad, mitigación del cambio climático, reducción de la lluvia ácida, reducción de los problemas de la minería…

¿Cómo puedo poner paneles solares en mi vivienda o negocio?

¿Merece la pena instalar paneles solares?

Paneles, microinversor e instalación: El precio depende de la potencia que se desee instalar, pero los precios han bajado muchísimo en poco tiempo. El microinversor se instala entre los paneles y la red eléctrica. La instalación es sencilla para alguien con mínimos conocimientos de electricidad.

Verificación: En una instalación legalizada, la empresa de distribución eléctrica (no la comercializadora de electricidad) ha de verificar la instalación y configurar el contador eléctrico. En esto se tardan 10 minutos pero cobran unos 200 euros.

Otros: La empresa instaladora puede cobrar algo si se encarga del papeleo para registrar la instalación (y puede ser dinero bien empleado porque el sistema está pensado para que no sea fácil). Algunos ayuntamientos exigen pagar un permiso de obra. Suele ser un permiso reducido, ya que instalar un panel solar es lo más alejado al concepto de obra que se pueda imaginar. También puede haber subvenciones, dependiendo del momento y del lugar donde vivas. Normalmente, las empresas instaladoras saben si hay alguna convocatoria abierta y se encargan de todo el papeleo.

¿Qué pasa si no legalizo mi instalación?

Conclusiones

No hagamos nosotros lo mismo. La ley debe cambiar pronto, pero incluso aunque no cambie, merece la pena instalar unos pocos paneles solares pues no hay Impuesto al Sol para menos de 10 Kw.Si algo ha dejado claro el Gobierno de Rajoy y sus socios es que son contrarios al autoconsumo solar y a las renovables en general. El sol es una fuente de energía cuya materia prima es gratis y accesible para todos., pero puede que no sea rentable para las grandes eléctricas . Resumiendo las ventajas, podemos decir queLa instalación de paneles solares es(depende de cuánta potencia queramos instalar). Algunas personas usan lo que les devuelve Hacienda del IRPF para instalar su pequeña central solar. Si tienes tejado o un espacio soleado, poner unos paneles es fácil y empezarás a ahorrar electricidad desde el primer día. Los paneles solares producen electricidad y la inyectan en tu instalación eléctrica para que la consuma tu casa, sin depender del suministro exterior.Si en algún momento produces más de la que necesitas, puedes almacenarla en baterías pero éstas son costosas y poco rentables en general (salvo que vivas aislado de la red eléctrica). Con una, si hay un día soleado y estás fuera de casa, es posible que los paneles solares produzcan en algún momento más electricidad de la que consume el hogar. Con la ley actual, ese exceso se vierte a la red en forma de regalo. Cuando esté aprobado el Balance Neto (debería estarlo pronto) la energía que se vierta podrá sercuando el hogar la necesite (de noche, por ejemplo). El Balance Neto está aprobado en países como Alemania, Holanda, Portugal, Grecia, Italia, Dinamarca, Japón, Australia, Estados Unidos, Canadá y México, entre otros.. El Balance Neto es algo bueno para los ciudadanos y bueno para el país, pero malo para las grandes compañías energéticas.Incluso con la legislación actual en España, que es de las más restrictivas del mundo,. El Balance Neto sólo hará que los paneles solares sean más rentables aún.El famoso Impuesto al Sol es una barbaridad ética y ambiental. Pero, de menos de 10 Kw. Por tanto, el que quiera poner unos pocos paneles no tiene más que pagar lo siguiente:La garantía suele ser de(es decir, que tus paneles seguirán produciendo un 80% de su potencia más allá de 2043). Tienes más información sobre el autoconsumo y los trámites en la web del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital La ley es tan absurda que contempla multas de hasta 60 millones (el doble de lo que se penaliza un escape nuclear). La instalación es tan simple que la mayoría de las pequeñas instalaciones no están registradas y nadie ha sido multado. No obstante,para que el sistema eléctrico cuente con ella (para predicciones de consumo, por ejemplo).Por otra parte, los, mal llamados inteligentes, pueden contar erróneamente como energía consumida de la red la energía que sobre de tu instalación. O sea, si el contador no está bien configurado puede que pagues por la energía que regales. Esto lo hacen para penalizar las instalaciones no registradas. Los contadores antiguos no tienen ese problema pues cuando regales electricidad solar el contador intentará ir hacia atrás, pero un mecanismo se lo impedirá. En ese caso no pagarás por lo que regales. En los contadores modernos es fácil averiguar si el contador está bien configurado Otra opción es usar(mecanismos que evitan que la electricidad salga de la vivienda: desconectando la instalación solar cuando no haya suficiente consumo en el hogar o aprovechándola para otros fines, como calentar agua).El ahora ministro de Energía en funciones,había cometido ya demasiadas barbaridades , por lo que no era factible esperar movimientos a favor de los ciudadanos, para que bajese el precio de la electricidad o mejorase el medioambiente, tales como favorecer las renovables y recuperar para el Estado las hidroeléctricas (las cuales cobran un 600% más que sus costes usando un recurso público como es el agua).Respecto al, algunos estudios concluyen que el Gobierno del PP mentía en más de 200 millones de euros , mientras todos los expertos y ecologistas apuntan a que el autoconsumo es. Por tanto, es urgente aprobar el Balance Neto y simplificar los trámites para legalizar una instalación de autoconsumo. Pero mientras, la mejor forma de actuar es instalar paneles solares en tu balcón, en tu tejado, o donde puedas.__________