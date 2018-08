Un millón de tejados solares (en España)

Publicada el 11/08/2018 a las 06:00 Actualizada el 10/08/2018 a las 21:44

El 5 de junio de 2014 publicamos un artículo con el mismo título que éste que empezaba así: "Mire los tejados que ve desde su ventana, o vaya a un punto con cierta perspectiva, verá cientos o miles de metros cuadrados de tejados, de casas unifamiliares, de naves industriales, de azoteas,. Ahora cierre los ojos e imagínelos con miles de placas solares produciendo electricidad contribuyendo, además, a una menor cuota de importaciones y… Seamos serios, en España hay mucho sol; no hay gas, ni mucho petróleo, ni mucho carbón de calidad, ni mucho uranio, ni siquiera mucho viento constante; pero sí".Hoy, en el ardiente verano de 2018, es evidente que no hemos acertado el pronóstico, pero seguramente estamos mucho más cerca de que suceda. Las tasas de dependencia energética, siguen siendo de las más altas de Europa, situándose el año pasado en el 72,3%, frente al 53,5% en la UE, y siendo lay solo superada por Italia. Dependencia que nos obliga a importar grandes cantidades de productos petrolíferos con fines energéticos (el 22% del total de las importaciones). Y mientras, el precio del petróleo y el del gas que permanece indexado a éste, se mantiene en torno a los 70 dólares por barril, produciendo una masiva salida de divisas. Además, los países de los que importamos estas materias primas no son precisamente muy estables; y, por otra parte,como para permitirnos no utilizar nuestros propios recursos.Otros países y territorios ya han, la iniciativa comulga con otras actuaciones internacionales realizadas por Japón, Alemania, Australia, o la campaña–1 Millón de Paneles Solares– puesta en marcha en California; y no son precisamente gente subdesarrollada, ni pobre, ni idiota. Por ejemplo:teniendo un PIB de 1,3 del de España y una población ligeramente inferior (38 millones de personas), apuesta por los tejados solares desde el 2006 cuando inició la campaña 1 Million Solar Roofs . Sólo en 2013 ha duplicado la capacidad de fotovoltaica integrada en las casas, con un ritmo exponencial –en los primeros años instalaron 1.000 MW, actualmente hay unos 8.600–. California cuenta con 8,6 GW de capacidad de energía solar, 6 GW de energía eólica y un total de 18,78 GW de capacidad instalada de energía limpia Los costes decrecientes y las experiencias que ya funcionan como en elapoyan la apuesta de las ciudades de California. Algunos resultados son especialmente llamativos respecto aldonde la solar ha ido teniendo precios decrecientes. El actual Gobierno demócrata, con apoyo republicano, tiene el objetivo global dea 2030 en un 40% por debajo de las de 1990 y lograr en esa fecha que el 50% de su energía proceda deTambién es el caso de, donde hay instalada: en 2017, se instalaron en nuestro país 135 nuevos megavatios, frente a los 1,75 gigavatios que sumó el país germano. Alemania, al parecer, tiene una nueva consigna: cero nuclear y petróleo y más solar, eólica y biomasa. En 2009 el país tenía 3,8 GW de capacidad instalada y en 2015 alcanzó una capacidad instalada de más de 43 GW, la capacidady una de las más altas del mundo. La revolución renovable de Alemania llamadaestá en apogeo y al parecer está dando un "tiro de gracia" alpara remplazarlas por energía. En septiembre pasado la Asociación Alemana de Agua y Energía reportó que la energía limpia –principalmente eólica y solar– ya duplicaba la generación con energía nuclear. Los subsidios a energía solar en hogares y negocios contribuyen positivamente a ello, en una primera fase. Además, y, también en Alemania, la energía solar ya es. Este país está otorgando incentivos y subsidios para la instalación de paneles solares en los sistemas de calefacción y generaron cientos de miles de empleos en Alemania demostrando la importancia de este sector, más allá de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.país con altos niveles de exposición solar, según el Clean Energy Council de 2018 se instalaron 1,1 GW de energía solar fotovoltaica en el mercado de pequeña escala –implantando 172.000 tejados, todo un récord para la industria solar en el sector–, crecimiento similar al ocurrido en las instalaciones de tamaño medio y grande que totalizan 450 MW. Además, se señala elque incluyen almacenamiento con baterías que, en 2017, alcanzó el 12%, aportando un porcentaje interesante de energía firme al sistema de distribución.En el Reino Unido también se ha avanzado en la implantación de energía solar al sistema eléctrico. En el Reino Unido han sido decisivo el apoyo y el ejemplo de la propia administración, con un programa para instalar cuatro millones de paneles solares (aproximadamente 1 GW) en todos los tejados de los edificios públicos hasta al 2020; y de algunos ayuntamientos como el, que espera implantar hasta 1 GW de electricidad fotovoltaica en los. Algunas empresas, caracterizadas no precisamente por su torpeza –comotambién han apostado por la energía fotovoltaica . En la fábrica de, en Staffordshire, se ha inaugurado el mayor tejado solar del Reino Unidocon 21.000 paneles y una capacidad de 5,8 MW. Y así habría miles de ejemplos a señalar, también en España podrían señalarse algunos y no solo en grandes centrales, sino en pequeñas instalaciones domésticas o en integración en edificios ( Torre Garena ).Mientras tanto, aquí, la población y las empresas se sientenobservando el horror del precio de la energía en España – en julio de 2018, un 8% – y no solo el precio sino el, por decirlo de una manera misericordiosa, en que estamos sumidos entre las energéticas y los diferentes gobiernos. Con sus puertas giratorias, docenas de decretos contradictorios apoyando unas u otras tecnologías según determinados intereses y decisiones no apoyadas en criterios que deberían ser tan evidentes como el ahorro, la innovación, el medio ambiente o la competitividad.En elde Zapatero en medio de una gran confusión legislativa y regulatoria se iniciaron miles de huertos solares lejos de los lugares de consumo, lo que implica fuertesmientras miles de hectáreas de naves de polígonos industriales y de tejido urbano no se utilizaban para poner placas en el propio consumo. El código técnico de la edificación se fue modificando entre 2004 y 2007 y, cuando se aprobó, se dio un plazo de un año para que los constructores pudieran incluirlo en los nuevos edificios; no obstante,en España, con lo cual no se instaló ni un nuevo tejado solar.El gobierno de Zapatero en 7 años no fue capaz de legislar en este sentido y el gobierno de Rajoy fue. La legislación actual, diseñada por las eléctricas convencionales, complica el escenario para el autoconsumo y la energía distribuida. En resumen, una legislación quede hecho el desarrollo de las instalaciones fotovoltaicas domésticas, al contrario de lo que está sucediendo en los territorios más avanzados. El precio del panel solar durante las dos últimas décadas ha descendido su precio y mejorado sus rendimientos hasta situar el precio del kWh producido por debajo de la energía obligada a comprar a la red.Es cierto que habrá que solucionar algunas cuestiones, tales como el uso de la energía en las horas de mayor insolación –adecuando la demanda y el uso de aparatos a ese momento–, potenciando sobre todo el uso de–aquí el coche eléctrico podría ser una excelente alternativa de apoyo– o evitar el volcado simultáneo a la red de miles de instalaciones. Pero aquí, tenemos excelentes ingenieros y una experiencia de primera línea enen el sistema. Además, la tecnología ha mejorado mucho en los últimos años, y no se habla de alta tecnología, en ningún caso, sino en aprovechar el tirón de las TIC o el almacenamiento en movilidad, entre otras. El tema, tiene una parte de hágalo/sígalo usted mismo, pero especialmente un componente importante de–¿hace falta recordar el paro de este país?–, una parte de innovación –en estado lamentable, en general–, y resultados de ahorro puro y duro para las familias –y para el país, claro, en forma de divisas–.Se trata tan solo decon paneles fotovoltaicos y agua caliente con captadores solares, utilizando los tejados y cerramientos de los edificios.. Es mucho más complicado importar gas, extraerlo, presurizarlo, meterlo en buques metaneros, despresurizarlo y guardarlo en depósitos en el mar. ¿Son seguros los depósitos de gas natural eno era seguro? Transportar el gas por complejos gasoductos a través de miles de kilómetros por todo el país –hasta su combustión en las casas– con todos sus correspondientes sistemas de seguridad para algo tan complicado comoelectricidad –y todo ello sin contaminar–.con placas solares permitiría abastecer la mitad del consumo eléctrico de la capital . El Observatorio de la Sostenibilidad (OS) ha publicado un informe preliminar que analiza el potencial de producción de energía solar de los tejados de Madrid. Así, el despliegue de placas fotovoltaicas bajo el cielo de la capital permitiría abastecer elo el equivalente al 51,4% del consumo de la capital registrado en 2016. También ayudaría a reducir las emisiones en 3,17 millones de toneladas de CO. El principal fin de este estudio es visualizar la posibilidad real de producir en puntos muy cercanos el consumo de energía de una forma económica y alineada, además, con la erradicación de la pobreza energética., tal como establece el Acuerdo de París, ha llevado a OS a estimar la superficie disponible para la instalación de tejados solares en Madrid. Porque aunque no sea un censo exacto es unapues combina dos fuentes de información fidedignas: el(PNOA) y elde España (Siose). Podrían cubrirse hasta 13.444 hectáreas de superficies con generadores fotovoltaicos, de los cuales se estiman 6.722 hectáreas como energéticamente viables. Tejados solares que se podrían instalar en aquellos edificios que tengan posibilidades de integrar paneles en las terrazas, azoteas, tejados o cubiertas. Iniciativa quedesde el Ayuntamiento.En cuanto a, la inversión movilizada se situaría en unos 5.800 millones de euros, con una amortización por debajo de los cinco años; el ahorro podría alcanzar hasta 1.000 kWh por hogar, estima la OS. "No haypara que las naves industriales, polideportivos, Ministerios o el resto de edificios públicos –donde es– no apuesten por los tejados solares". En suma debe señalarse como guía a la obligada legislación europea sobre Edificios de Consumo Casi Nulo (EECN), que se resume en que "no tendría que construirse ni un solo edificio nuevo sin fotovoltaica y, por supuesto, hay que realizarde manera paulatina y continua para integrar el resto". Asimismo, hay quede nuevos materiales en la edificación: paramentos activos, tejas solares, cristales semitransparentes con producción fotovoltaica, entre otros. En 2030, Madrid debería tener 50.000 tejados activos –actualmente, se estiman en 1.000–, desde unaque obligue a que todos los edificios nuevos tengan el máximo posible de autogeneración eléctrica; realidad que se impondrá a la larga, incluso a pesar del impuesto al sol y las barreras.Hasta ahora ha habido una importantecreada por las medidas de retroactividad respecto a la legislación en renovables que deberáy creer en un nuevo escenario completo de generación y gestión: generación distribuida, autogeneración, gestión blockchain, etc. Pero, en concreto, son necesarias actuacionesEl artículo acababa así: "La instalación de tejados solares puede contribuir a paliar que siga ocurriendo algo tan absurdo en pleno siglo XXI como la pobreza energética , cuando se dispone de una gran variedad de fuentes de energía renovables que deben producir el cambio de los escenarios, de los actores y los beneficiados y superar algo tan grotesco como que los integrantes de un hogar pasen frio o dediquen un porcentaje muy importante de sus ingresos a pagar la factura eléctrica. Vemos que esto ya está sucediendo en California y en otras partes del mundo, como se ha comentado.Lapara disminuir la dependencia energética del país; en definitiva, una alternativa generadora de empleo –que falta nos hace–, económica y que debe beneficiar a todos; esto es un motor de la sociedad. En muy pocos años, y ustedes lo verán, lo veremos todos, e independientemente del cualquier gobierno, y del poder de los lobbies y algunas empresas ancladas en un pasado superado, el futuro será solar, y… Y no será una alucinación sino el reflejo del cambio.Vuelva a cerrar los ojos… Ahora ábralos… ¿Empezamos ya?