¿El principio del fin de la corrupción?

info Libre

Creo que de corrupción hemos visto y dicho casi todo lo que se puede ver y decir, aunque he de reconocer que la actualidad me recuerda cada día que no pierdo la capacidad de sorprenderme. Por eso, y quizá porque empiezo a asumir que, quiero fijarme en algunos signos interesantes y esperanzadores que, de generalizarse, podrían vislumbrar elImaginemos que los medios de comunicación cumplen con su función de investigar, vigilar e informar, y destapan y hacen el correspondiente seguimiento minucioso de los indicios de corrupción que corren de boca en boca. Esta semana ha sido eldiario.es con el, como otros días ha sido este mismo digital, sin olvidar que los grandes casos de corrupción que hoy invaden los juzgados fueron destapados en su día por unos u otros medios. Quizá entonces tengamos que matizar eso de la crisis de la intermediación –del papel de los que actúan como intermediarios de servicios, información, conocimiento, etc.–, para empezar a pensar que la crisis de los que están en medio. Sin embargo, cuando hacen su trabajo y lo hacen bien, esta crisis se matiza mucho. Ha pasado esta semana con el supuesto máster de Cifuentes, pasó el 8 de marzo con las mujeres periodistas ejerciendo un liderazgo determinante en el éxito de la movilización, y seguirá pasando cada vez que los periodistas cumplan con su deber.Imaginemos también que en aquellos lugares donde aparecen casos de corrupción que acabandesprestigiando al conjunto de la institución, hay personas que salen a la palestra aque nada tienen que ver con el escándalo. Lo ha hecho esta semana el catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos,, mediante estas declaraciones . Toda una luz de esperanza tanto por lo que denuncia, como por su disposición a alzar la voz. ¡Gracias, profesor Villoria!Finalmente, imaginemos que los sistemas que son infectados por el descrédito que generan, inevitablemente, estos escándalos,explicando los procedimientos que habitualmente se siguen, como hizoen este artículo en el que explica perfectamente toda la tramitación que conlleva una modificación de un acta de calificaciones, mediante las diligencias debidas, o como recordaba el viernes en Hora 25 Javier de Lucas . Porque, por si alguien no lo sabe o lo duda, existe unpara corregir posibles errores que cualquiera podemos cometer al traspasar unas calificaciones al sistema informático de la universidad, o cualquier otra incidencia.Si los medios hacen su trabajo,contra los escándalos de corrupción en su ámbito, y además se defienden las instituciones contando los procedimientos establecidos –que existir, como sabemos, existen–, estaremos acercándonos a la, que es algo muy próximo al principio de su fin.Lo contrario, ver a mediosante indicios de lo más claro, a rectores y catedráticos dar explicaciones a medias, contradictorias e inverosímiles, y a políticos del propio partido o de los otros mirando a otro lado, nos mantiene en ese glorioso puesto de serdesde 2008.Si a la comprobación de que la recuperación económica sólo va a beneficiar a unos pocos, de que la desigualdad cada vez es mayor, de que las mujeres siguen sufriendo violencias de todo tipo, de que los jóvenes van a seguir instalados en el precariado y de que el Gobierno es incapaz de gestionar la mayor crisis política que hemos tenido en este país desde la Transición, le unimos una buena dosis de escándalos de corrupción como los que habitualmente nos acompañan,. Lo sorprendente, de hecho, sería que no lo hiciera.