En estos días, los enganchados al golf están atentos al Masters de Augusta y los enganchados a la actualidad estamos atentos alMuy fan de losque hay entre ambos acontecimientos planetarios:El Masters de Augusta. El máster de Cristina —informativamente hablando, porque académicamente ya no sabemos si tuvo comienzo alguna vez—, el pasado 21 de marzo El Masters de Augusta tiene un recorrido de. El máster de Cristina tiene un recorrido de—con nuevas informaciones—de la protagonista y la Universidad.Los hoyos del máster de Cristina sonque ni nuestro añorado Stephen Hawking podría descifrar.El Masters de Augusta es especial este año porque, retirado desde 2015 a causa de distintas lesiones. El máster de Cristina es especial este año porque coincide con la Convención Nacional del PP que se celebra en Sevilla con el clásicoPor cierto, Rajoy sí que es, no se retira aunque se lesione la falange de la mano derecha como le ha pasado en Semana Santa...Pero sigamos:Woods va al Masters de Augusta con, como todos sus contrincantes. Cifuentes va a la Convención Nacional,—ejem— con intención de triunfar, como todos sus rivales. (He eliminado la palabra contrincantes en la parte contratante de la segunda parte, para evitar chistes maliciosos, hay mucho malvado que podría hacer juegos de palabras con lo de trincante, que os conozco).En el Masters de Augusta todas. En el máster de Cristina todas las miradas estuvieron puestas en laque adoptó la presidenta en el pleno extraordinario de la Asamblea de Madrid , celebrado a petición de la oposición para que diera explicaciones.En el Masters de Augusta cada jugador debe cumplirque establece la organización. El máster de Cristina, puedes faltar aunque sea presencial y se adapta a tus necesidades de horario.En el Masters de Augusta, es un torneo restringido, si no recibes el sobre con la invitación, no pasas. En el máster de Cristina, si no encuentras el TFM en las cajas de la mudanza,En el Masters de Augustapara cubrir de hierba fuerte y sana toda su extensión. En el máster de Cristina, según el director, se “reconstruye” el acta del TFM , para cubrir las espaldas de la alumna y avalar su versión. El rector lo niega.El Masters de Augusta dura cuatro jornadas y los partidos finales se juegan durante el fin de semana del. El máster de Cristina lo dio por zanjado el presidente el pasado miércoles, “ la polémica es bastante estéril”, dijo, pero el asunto ya está en manos de la Fiscalía y nos hallamos en el...En el Masters de Augusta es tradicional la, el último campeón invita a comer al resto de los ganadores. Este año Sergio García invitó a comer: ensalada, arroz caldoso de bogavante y tarta de tres leches. En el máster de Cristina a la presidenta, no piensa dimitir y nos invita a que nos comamos su explicación aunque, con lo que vamos sabiendo, nos quedemos con cara de “León come gamba”... Anda, mira, otro máster, MasterChef.Para finalizar, en el Masters de Augusta se guardacuando un jugador está tratando de realizar un hoyo. En el máster de Cristina, pandereta en mano, para que este show termine en alto.Por cierto,queda la Universidad...