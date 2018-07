Si es patriarcal, no es justicia

Publicada el 30/07/2018 a las 06:00 Actualizada el 29/07/2018 a las 17:31

Que cada vez tengamos que recurrir más a la expresión "justicia patriarcal" para intentar explicar lo que subyace en muchas de las sentencias sobre violencia machista es reconocer que queda un importante camino por recorrer para que esa justicia sea. Nos ha pasado en el caso de, en otros de violaciones múltiples que se han ido conociendo posteriormente o en rebajas de penas en casos de violación por encontrarse la víctima en estado de embriaguez o porque el juez no ha considerado suficientemente probada la negativa, incluso de una menor de 15 años cuando entró en estado de shock mientras era violada por su tío. Lamentablemente, la sentencia que condena penalmente a Juana Rivas , es otro ejemplo., probablemente, por lo que vamos a ver.sólo se entiende inserta en una sociedad igualmente patriarcal. Como afirma la Asociación de Mujeres Juezas de España en su comunicado sobre la condena penal a Juana Rivas : "Debemos dejar de serde una justicia patriarcal que la sociedad no tolera y la comunidad internacional condena, pues solo así podremos mantener la confianza de la ciudadanía en sus instituciones".El patriarcado es ese sistema social quesobre la mujer y los hijos. Históricamente, con este término se hacía referencia a un modelo social en el que el varón, dueño del patrimonio, era quien ejercía la autoridad sobre hijos, esposa, esclavos y bienes. Hoy encontramos definiciones más ajustadas a nuestros tiempos que describen el patriarcado como "sistema de relaciones sociales sexo–políticas basadas en diferentes instituciones públicas y privadas y en la solidaridadinstaurado por los varones, quienes como grupo social y en forma individual y colectiva, oprimen a las mujeres también en forma individual y colectiva y se apropian de su fuerza productiva y reproductiva, de sus cuerpos y sus productos, ya sea con medios pacíficos o mediante el uso de la violencia.".Estamos hablando de poder de unas personas sobre otras, es decir, de, algo contrario a cualquier lógica democrática y de respeto a los Derechos Humanos, lo que significa que una justicia patriarcal. Se trata de un oxímoron, pero que lamentablemente describe una realidad.La parte positiva es que, como construcción social que es, al patriarcado se le puede yactuando simultáneamente desde varios frentes. El judicial es especialmente trascendental tanto por las consecuencias sobre las vidas de las víctimas, como por el. Merece la pena hacer mención a alguna de las perlas que nos ha dejado el juezen la sentencia sobrepara entender mejor de qué hablamos cuando nos referimos a los mensajes que se emiten desde los Tribunales. No trato de analizar desde el punto de vista jurídico la sentencia, como sí han hecho las especialistas en los comunicados a los que hago referencia, sino que me interrogo sobre cuál es el mensaje que el Juez de este caso quiere dar al conjunto de la sociedad.En primer lugar, el juez Piñar Díaz parece desconocersobre violencia machista cuando señala que "la acusada no ha acreditado haber sufrido malos tratos entre 2009 y 2016, ni siquiera haberlos denunciado". Una correcta formación de la judicatura en violencia machista les haría conocedores de que el "70% de las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas", como recuerda la asociación de mujeres juristas Themis en este comunicado . Sabemos que los motivos son múltiples (.), pero esto no parece ser suficiente para creer a las mujeres que, con o sin denuncia, sacan a la luz el maltrato. Mensaje:para quien no sea capaz de vencer los miedos y acudir a comisaría, por mucho que sepamos que son la inmensa mayoría.Por si esto fuera poco, en la propia sentencia, a renglón seguido, el mismo juez recuerda "cierto que en 2009 el juzgado Penal 2 de Granada en sentencia (F 1780) de 26 de mayo, condenó por delito de malos tratos a Francesco Arcuri al estimar probado que estando este,, en el domicilio familiar de la Calle Aben Humeya 11 de Granada, a las 05,30 horas del 7 de mayo de 2009, llegó Juana Rivas y él le pidió explicaciones acerca de donde había estado toda la noche, lo que motivó una discusión entre ambos, en el curso de la cual, él golpeó a Juana". Es decir, la expareja de Juana Rivas está, algo que parece ser un detalle a juzgar por cómo se desarrolla el resto de la sentencia. Mensaje: aunque haya una sentencia condenatoria, si luego rehaces la relación -algo que es bastante habitual-, es como si la condena dejara de tener efecto.No es el único argumento que esgrime el Juez sin base científica, como cuando afirma que "la experiencia en este tipo de sucesos, muestra que los maltratadores habituales, que efectivamente desarrollan una forma de tortura, suelen ser personas de mente atávica y primigenia, con escasos mecanismos de autocontrol y empatía, que contagian todo su entorno con un hábito de causar daño que no pueden controlar".noticias de asesinatos machistas donde todo el entorno del asesino manifiesta sual considerarle incapaz de tal cosa, y sobran los estudios que demuestran personalidades complejas que esconden las pulsiones de los maltratadores. Nuevamente, el mensaje: si tu pareja es un hombre socialmente afable que no suele montar escándalos en la calle o en los bares,Otro de los momentos álgidos de la sentencia lo encontramos en la página 7, donde se puede leer textualmente: "Los hechos muestran que ella decide separarse en el verano de 2016 y por sí misma o porque alguien le asesora, se percata que hay un escollo importante con la guarda y custodia de los dos niños y para obtenerla a su favor,el argumento del maltrato". Supongo que hablar dequedaría feo en una sentencia, pero el mensaje que se manda es exactamentede qué va esto, el Juez acaba escandalizándose de que Juana Rivas hiciera público su caso: "Sude proteger a sus hijos, entra en contradicción con sus actos, pues no ha reparado en el daño futuro que puede causar a estos, el hecho de aparecer en varios medios acusando al padre de ambos de, mientras grupos de personas de forma irreflexiva y visceral, le muestran su apoyo". Es decir, si quieres proteger a tus hijos,. De lo contrario, estás manchando el nombre de su padre.Se podría profundizar más, pero con estos puntos es más que suficiente. ¿Qué mensaje nos da esta sentencia?: que las mujeres "" en situaciones de separación para conseguir la custodia de sus hijos mientras carecen de pruebas y ni siquiera denuncian, y además se permiten difamar el nombre de sus parejas acusándoles públicamente, mientras unas irreflexivas y viscerales feministas nos desgañitamos frente a los juzgados. Efectivamente, es patriarcal.La sentencia de la condena penal a Juana Rivas es un buen ejemplo de lo que es el patriarcado y de lapara poder considerarnos una sociedad democrática con una Justicia digna de tal nombre. Liberarnos de esta lacra exigea la vez: en el judicial, como estamos viendo, es imprescindible. Pero también el legislativo tiene deberes pendientes para acotar cualquier atisbo de duda o de interpretación patriarcal de las leyes que luego aplican los Jueces. Y todo esto sin olvidar la importancia del tratamiento de la violencia machista por parte de los, la imprescindible tolerancia cero del conjunto de la sociedad denunciando cualquier hecho en este sentido, la labor fundamental de escuelas y familias educando a los más jóvenes, y un largo etcétera que nos atañe a todos y todas. Lo cual no quita para que, quien más poder tiene, tenga también