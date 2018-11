'Brexit': la parte contratante de la primera parte

Publicada el 22/11/2018 a las 06:00 Actualizada el 21/11/2018 a las 19:04

Vamos a marcarnos un (Jesús) Maraña para explicar la foto fija del Brexit. Un Maraña divide. Antes, un poco de autobombo. El 12 de julio de este año publiqué un texto titulado Del ‘Brexit’ al ‘Breshit’ . No recuerdo cuál de los llamados tabloides (sensacionalistas) británicos empleó estos días la palabra Breshit en su titular. Un copión, sin duda. Se trata de un juego de palabras, bastante británico, por cierto, entre Brexit (British Exit, salida del Reino Unido de la UE) y Shit, que significa mierda. Un Breshit sería un Brexit de mierda, que es donde estamos.1) La UE y el Reino Unido (Inglaterra, Escocia, País de Gales e Irlanda del Norte) alcanzaron el 14 de noviembre un acuerdo sobre el Brexit. Lo llamaron acuerdo técnico. Se trata de un borrador de la hoja de ruta a seguir después de que el 29 de marzo se produzca la salida efectiva. Esa ruta de desconexión paulatina y organizada termina el último día de diciembre de 2020, pero ya se habla de prolongarlo hasta dos años más. El borrador de acuerdo ocupa 585 páginas. Si tiene un interés especial en leerlo, este es el enlace en inglés . Se trata de una gran obra de ingeniería diplomática que sortea uno de los grandes escollos de este proceso de divorcio:. No habrá una barrera física entre las dos Irlandas.2) Al día siguiente de anunciarse, la primera ministra británica, Theresa May, sobrevivió a un doble envite. Logró la aprobación de su Gobierno al borrador, pese a la dimisión de algunos ministros, entre ellos la del responsable del Brexit, y salió entera de un durísimo debate en los Comunes. Los ataques más descarnados procedían de los diputados de su partido, el Conservador. Dada la celeridad con la que celebró el debate parlamentario, al día siguiente del anuncio del acuerdo, resultaba imposible que los escandalizados críticos se hubieran leído una parte sustancial de las 585 páginas. Pero en política no cuenta el conocimiento, ni los hechos, solo sirve. Cada gesto estaba dirigido a su respectiva claque, y en el asunto del Breshit, los tories están convencidos de que estar indignado, vende. Les pasa como al PP en España.3) Este domingo se reúne en Bruselas el Consejo Europeo, es decir los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 países miembros (descontado ya el Reino Unido). Es una reunión en la que el teatro será esencial, una de las especialidades de la UE. En el guión está escrito: aparentar unidad, algo que hasta este momento se ha conseguido.a un texto que ya está aprobado por la Comisión Europea.4) En ese punto narrativo, el presidente del Gobierno español Pedro Sánchez y su ministro de Exteriores, Josep Borrell, van a representar en Bruselas su enfado por cómo ha quedadoen el borrador. Sánchez quiere que en el documento quede claro que España deberá dar su consentimiento a cualquier negociación sobre el Peñón, que no quede en un asunto bilateral entre Londres y Bruselas.Pedro Sánchez ya se encuentra en precampaña electoral, pero. Las campañas electorales son el summum de la teatralidad y la impostura. La queja española no es un asunto baladí: el texto del acuerdo con el Reino Unido requiere al apoyo unánime de los 27 5) Aunque en algún momento todo parezca a punto de descarrilar es necesario tener en cuenta que la UE es experta también en, y que el Reino Unido siempre ha presumido, con motivo, de tener. Que no nos distraigan los gestos y palabras melodramáticas. Hay demasiado en juego.6) El siguiente escollo será la aprobación del borrador por parte del Parlamento británico, previsto el 18 de diciembre. Por lo escuchado en Westminster en el debate posterior al anuncio del acuerdo de un borrador, solo siete diputados apoyaron a May. No se alarmen, es el juego de mantener la distancia. Antes es necesariopara tener claro con quién hay que estar. Es política, y es la esencia de la condición humana. Winston Churchill decía que “en política un día es un año y un año, una eternidad”. No sé si esta cita es suya, pero al menos es inteligente. El borrador pactado podría aprobarse con varias enmiendas y regresar a la mesa de negociaciones con Bruselas. Es lo que quieren los cinco ministros pro Brexit que se han quedado en el Gabinete, entre ellos Michel Gowe , uno de los protagonistas de las mentiras de la campaña del primer referéndum. No sería ilógico si hablamos de un borrador, a no ser que expresiones “acuerdo técnico” y “borrador” sean a su vez parte del teatro, como si tratara de. Una forma de colársela a los eurofóbicos. Veremos qué sucede.7) Tenemos cinco bandos: A)capitaneados por Boris Johnson y el diputado Jakob Reed-Mogg; B)que quieren un Brexit, pero no un suicidio; C)que no saben qué decir, entre ellos destaca el líder laborista, Jeremy Corbyn; D) Los que quieren salir de una parte de la UE pero quedarse en lo esencial, como; es lo que pide el conservador Kenneth Clarke, una de las voces más respetadas en el Reino Unido y E) los que propugnancon la aviesa intención de quedarse.8) El bando D podría traducirse de esta manera: un hijo exige independencia, irse de casa de los padres porque está harto, pero quiere ir a comer (gratis, claro) los martes, jueves y domingos, y que le laven y planchen la ropa y, en el caso de tener hijos, perros o gatos, canguro gratis asegurado. A veces funciona;9) Antes de la reunión del Parlamento del 18 de diciembre podría haber un voto de (des)confianza que derribara a May. El procedimiento en el Partido Conservador es el siguiente. Un 15% de los diputados deben solicitar mediante una carta individual al jefe del grupo la celebración de ese voto. Al ser 317, el 15% son 48. Reed-Mogg dice haber mandado ya su petición. Este destacado diputado eurófobo cuenta con 50 fieles, pero en este asunto le siguen poco más de 20 . El presidente del grupo parlamentario dice que muchos de los diputados que anuncian haber mandado la carta. Llevan meses con este juego de amenazas. Más impostura sobre el escenario. Les frenan tres asuntos: que es más que probable que May ganara ese voto de confianza, que para ella podría ser un balón de oxígeno; que nadie quiere asumir el marrón de cerrar el Brexit y porque no podrían volver a utilizarlo en un año.10) May ha demostrado ser una extraordinaria fajadora. Ha aguantado todo tipo de ataques y menosprecios de los machos alfa de su muy macho alfa Partido Conservador . Cree en su misión: evitar que su país se tire por los acantilados blancos de Dover. Le han acusado de ser poco menos que una infiltrada, partidaria de permanecer en la UE (lo era antes del referéndum del 23 de junio de 2016). May trata de lidiar entre dos fuerzas, los impulsores del Brexit que ganaron el referéndum por más de un millón doscientos mil votos, 51,9 frente a un 48,1%, con una participación del 71,8%, y los que desean seguir en la UE pese a la derrota en esa consulta . Argumentan que los británicos no votaron con todos los hechos sobre la mesa.11) Hay tres opciones:, como el que se propone en el borrador;sin acuerdo alguno (acantilados de Dover), ysobre el pacto o no pacto final. May ha rechazado la última posibilidad tantas veces que no resulta creíble un cambio de opinión. Los británicos suelen ser gente seria en estas cosas . Para que llegáramos a un nuevo referéndum, bien mediante destitución, dimisión o elecciones, y que el acuerdo de un Brexit suave fuera imposible. Muchos laboristas reclaman a Corbyn una apuesta decidida por el referéndum. Pero Corbyn no está pensando en la UE ni en el Reino Unido,. Si May fracasa en el voto del 18 de diciembre en Westminster podría convocar elecciones anticipadas. En ese escenario, Corbyn teme la reacción de su electorado si se pasa al bando pro segundo referéndum, que es en el que debería estar por principios y valores.12) En un hipotético segundo referéndum, los británicos podrían votar desde la razón y desde los hechos,. Ahora ya saben qué está en juego y pueden intuir cuáles serían las consecuencias de un no acuerdo. Hay que recordar que en el primer referéndum un 62% de los escoceses y un 55,8% de los norirlandeses votó seguir en la UE. Puede estar en juego el futuro del mismo Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte Post Data: este textoentre líneas. God Save the Queen.