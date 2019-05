Llenar las urnas de vida cotidiana

Publicada el 26/05/2019 a las 06:00 Actualizada el 25/05/2019 a las 17:11

Otro domingo electoral, otra mañana en la que la democracia se pega con normalidad a la vida. Aunque la dinámica de las discusiones y la crispación lo quiera convertir todo en urgencia, en momentos de crisis o efímeros Estados de excepción, la verdad es que. Esto no quiere decir que este discurso carezca de importancia; todo lo contrario, tiene el valor real más importante: nuestro vivir de cada día. Nada más y nada menos.Cada cita electoral nos presenta asuntos y rostros particulares para decidir sobre lo de siempre. Como voto en Madrid, lo primero que me ha alegrado el domingo es recordar que hay muy buenos candidatos, muy buenos, para votar en el Ayuntamiento y la Comunidad. Es un detalle que puede pasar desapercibido, pero creo que conviene recordarlo. Uno, claro está, no vota por simpatías personales.. Por eso es una alegría personal saber que en esta ocasióndesde el punto de vista humano y profesional. Un lujo de candidatos.Otro detalle particular de estas elecciones se llama Europa. Esta palabra fue a lo largo de mi vida una referencia de progresismo y democracia en la que apoyarme para combatir la inmovilidad activa del pensamiento reaccionario español. A lo largo de nuestra historia moderna hemos vivido pocos momentos, ahora sólo recuerdo 3, en los quePues bien, vivimos uno de esos momentos. Europa sufre laLa intolerancia, el supremacismo de las identidades cerradas y las nuevas formas de totalitarismo amenazan el horizonte. Se trata además de un horizonte muy complicado en manos de las inclinaciones que. A Europa le corresponde buscar una respuesta en sí misma, evitando que la palabra libertad rompa su diálogo con la igualdad y la fraternidad. No puede convertirse en norma la impunidad del dinero y la legalización de sus fechorías tecnológicas, científicas y políticas.En estas elecciones votamos el protagonismo de España en la reconstrucción de la Europa social., y esto es una alegría, aunque llena de preocupaciones.Y luego está lo de siempre, lo que ya conocemos, lo que hemos visto, lo que sabemos que vamos a ver., pero hay rutinas, ejemplos, testimonios que demuestran la presencia de la política en nuestra vida cotidiana.y el modo en el que las llenemos tiene que ver con el sonido de nuestros despertadores en los próximos años. Aunque el ruido mediático nos haga discutir de mil cosas, por debajo está lo de siempre, lo que vivimos al llevar al colegio a nuestros hijos, los derechos que tenemos en nuestro puesto de trabajo, los cuidados que podemos recibir al enfermar,, la pensión que recibimos al jubilarnos, la manera de actuar de nuestras instituciones, la forma de pagar impuestos, el precio de la casa que habitamos, el modo de entender la cultura, la convivencia, el miedo, el amor…Votar puede ser llenar las urnas de hospitales públicos, de educación pública, de viviendas dignas, de trabajos decentes en una realidad sostenible.. Ya lo sabemos.