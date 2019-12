No es tiempo para radicalismos

Publicada el 01/12/2019 a las 06:00 Actualizada el 30/11/2019 a las 16:39

De los muchos significados de, pienso ahora en el que tiene que ver con adjetivos como. Es verdad que las posturas extremas ayudan a entender con frecuencia la verdadera raíz de una ideología; pero prefiero quedarme ahora en la piel más ruidosa y visible del mundo que habitamos. Si la historia nos ha dado ejemplos abundantes de regresiones éticas hacia la injusticia, no resulta descabellado sentir que la voluntad democrática unida a lo mejor de los progresos sociales humanos vuelve a vivir momentos difíciles. Los viejos sermones del miedo y la soledad cuentan hoy con recursos tecnológicos que multiplican su poder frente a la razón. Por esoCreo que las grandes fortunas deberían sosegar sus ansias radicales de acumular riquezas. El emprendimiento, la creación de trabajo y la apertura de nuevos horizontes no puede confundirse con. Querer que las leyes, los partidos, las universidades, la ciencia y hasta las costumbres sociales con sus calendarios festivos se pongan al servicio de sus ganancias, me parece un ejemplo deTambién es un caso deel empeño de acumular negocios millonarios sin pagar los impuestos justos que necesitan la convivencia y el sostén de los servicios públicos. Que la clase media sostenga el Estado, mientrases una dinámica de radicalismo neoliberal fundamentalista.No es menor el radicalismo de los empresarios que. Quien deteriora el mundo del trabajo ataca el ámbito más importante de articulación social y los horarios cotidianos en los que las personas pueden realizar su vocación de vida.Tampoco es mal ejemplo de radicalismo la actitud temeraria de desconocer. Negar los avisos de la ciencia, los efectos visibles en el clima, la contaminación de las ciudades, los abusos del tráfico, los deshielos, la desaparición de especies, la destrucción de selvas, la inestabilidad de las aguas y el avance de los desiertos es hoy una postura deY para qué hablar del radicalismo que supone elen la brecha salarial, la conciliación del trabajo y la vida privada y las condiciones de maternidad. Mientras la democracia lleva años demostrando que la verdadera libertad es inseparable de la igualdad y la fraternidad, vuelven a alimentarseque consideran ofensas de género los más justos avances sociales.Otro síntoma de radicalismo abusivo es. La cúpula de la Iglesia Católica está empeñada en mantener privilegios frente a otras creencias, manteniendo su verdad espiritual y mezclando aquello que es propio del museo global de divinidades con lo que es del César. Confundir la voluntad laica del Estado, máximo compromiso con la tolerancia de las creencias individuales, con una falta de respeto a la religión es otro caso extremo de radicalismo fundamentalista.Y también merece la pena señalar elde los que pierden la vergüenza a la hora de mentir, falsear la realidad y anunciar catástrofes por culpa de unos acuerdos políticos oportunos y naturales para que las grandes fortunas paguen impuestos algo más justos, las grandes multinacionales no destruyan el planeta y las grandes mayorías sociales no sean desamparadas en sus condiciones de trabajo.La democracia progresista debe hacerse dueña del sentido común para establecer una vida común con sentido. El. Por eso es importante que los defensores de la democracia social sean prudentes y defiendan con una firmeza tranquila su herencia ética y su compromiso solidario de futuro.En el caso de España, el impudor neoliberal tiene como gran aliada. Siempre ha venido muy bien enmascarar el deseo supremacista de no pagar impuestos y de acumular riquezas con exaltados debates de identidad nacional. Las palabras suelen saber mucho más de lo que dicen. Parece inevitable que el sentido superficial de