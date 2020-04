Cada país tiene la oposición que se merece

Publicada el 02/04/2020 a las 06:00 Actualizada el 01/04/2020 a las 16:16

No estamos ante un nuevo 11-M, que parece ser el modelo incendiario que tienen en la cabeza el sector dominante en el PP jaleado por su prensa más afín, la misma que mintió en las horas y en los días posteriores al atentado más grave de la historia de España con 193 muertos. Aún no ha pedido perdón a los españoles, ni siquiera a sus lectores. Lo hicieron para no perder las elecciones del 14 de marzo de 2004 y seguir en el poder, el lugar desde el que se reparten subvenciones, mamandurrias y publicidad institucional.

Si pudiéramos seguir el rastro de estos anuncios estatales --que se otorgan de manera opaca-- en los tiempos de Esperanza Aguirre en Madrid, y de Mariano Rajoy en España, entenderíamos el porqué de algunos entusiasmos. Mientras, lean el libro de David Jiménez, El director​​​​​​.

Esta vez no es el 11-M, que era gravísimo; es mucho peor, y es global. Por cierto, ¿las víctimas de aquel atentado yihadista son ya víctimas del terrorismo? ¿Han pedido perdón a Pilar Manjón los que se reían de su dolor y que hoy deben dar cuenta ante la justicia de sus presuntos mangoneos? Una justicia lenta y laxa, casi amigable en algunos casos.

Existen más derechas que la de Pablo Casado y su cohorte. Las hay dentro del PP si se escucha al presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, o al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que está impartiendo un curso de sensatez y lealtad, no al Gobierno, sino al Estado al que pertenece y representa. Me consta que sufre presiones para que se sincronice su discurso con el de Isabel Díaz Ayuso, que aún anda buscando sus aviones. ¿Pagó por la carga? ¿Cuánto y a quién? ¿Le exigirá también Casado que muestre los contratos? No es tan fácil gobernar, y menos en estas situaciones tan extremas. Vendría bien un poco de unidad y respeto a la ciudadanía.

Estamos ante una pandemia mundial que supera los 40.000 muertos en todo el mundo (si nos creemos las cifras de China, que no nos las creemos; solo en Wuhan podría haber 40.000, según la agencia Bloomberg). En España nos movemos (este miércoles) en torno a 100.000 contagiados oficiales (hay más sin acceso a un test) y 10.000 muertos. ¿Se puede hacer política oportunista en una situación de alarma mundial inédita desde 1918? ¿Es más importante derribar a Pedro Sánchez, al que han llamado felón, golpista y traidor, que ser útiles a los españoles? Ese sector de la derecha española no se diferencia de VOX... Sólo en una cosa, el partido de Abascal habla claro, no tiene dos caras. Hasta propone un golpe de Estado, idea que debería llamar la atención de la Fiscalía General del Estado, pues se trata de un delito.

¿Le pasará factura al PP? ¿Le pasará factura a José María Aznar haber escapado de Madrid a su casa de Marbella? ¿Le pasará factura a la madre inmaculada de las ranas corruptas haber laminado la sanidad pública? Hay medios digitales que la entrevistan como si fuera una extraterrestre inocente que no tiene a sus colaboradores más estrechos en la cárcel por corruptos, bueno presuntos, que aún no hay sentencia firme.

Seamos pesimistas: a Pablo Casado le puede funcionar la crispación permanente, no importa la desgracia ni los muertos. Ya le funcionó a Mariano Rajoy, que visto lo que hay ahora parece Emmanuel Macron, pero con barba.



3. Inés Arrimadas ha sido inteligente. Gran parte de Ciudadanos, menos Toni Cantó que está tan acelerado como Rafa Hernando y García Egea, ha entendido que esta crisis es una oportunidad para que el partido dé un giro de 180 grados sin que nadie les pueda reprochar haber dado un giro de 180 grados. Además del sentido de responsabilidad, es su única vía para regresar al centro, espacio del que nunca debieron salir en 2016.

4. Si el PP de Casado sigue en la estela de VOX, a Ciudadanos le queda una autopista que abarca desde la derecha democrática europea hasta las orillas centristas, ocupadas por una parte del PSOE. Se verá si Arrimadas va en serio cuando toque negociar los nuevos presupuestos. Es su oportunidad para ser útiles y salir de la irrelevancia.

5. El procés tal y como lo interpretan Puigdemont y Torra está muerto. Es también una gran oportunidad para ERC de separarse de un camino suicida que, en el caso de los primeros, ha devenido en secta. Resulta sorprendente el viaje ideológico de algunos posconvergentes, de una derecha moderna a la extrema derecha.





6. El gobierno español ha cometido errores, los mismos que todos los demás, incluido China, que tardó cuatro semanas en reaccionar. Un gobierno del PP (pienso más en Rajoy que en Casado) no lo hubiera hecho mejor, ni peor. En un análisis de los errores de apreciación no se salva nadie, ni gobiernos de izquierda, centro o derecha. Donald Trump dice que 100.000 muertos en EEUU significaría que ha hecho un buen trabajo como gestor de la crisis.

Deberían leer esto (si saben inglés, claro): The Medical News Site That Saw the Coronavirus Coming Months ago.

Y esto de Daniel Bernabé: La propagación del coronavirus por Europa…

También este texto de John Ioannidis: A fiasco in the making? As the coronavirus pandemic takes hold, we are making decesions without reliable data​​​​.

7. El mayor error de Sánchez es la jerarquización de las decisiones. Somos un país cuasi federal. Debería contar más con las comunidades autónomas. El decreto de alarma crea un mando único, pero no suprime la descentralización ni el debate. Hay medidas, como la del cierre de la industria, que deberían tener a bordo al País Vasco y Cataluña.

8. La consejera vasca de Desarrollo Económico, Arantza Tapia, dio el lunes en Hoy por Hoy una exhibición de sentido de Estado. Discrepó con el cierre total de la industria, se quejó de que no les han consultado ni dicho la verdad, y a continuación se puso a la tarea para aplicar la decisión.



9. Otro error grave del Gobierno central es no compartir escenario con los consejeros de Sanidad de las comunidades más afectadas. En algunas ruedas de prensa, o como se llamen estas comparecencias con preguntas filtradas, deberían estar los de Madrid, Cataluña y País Vasco, entre otros. El gran error de Aznar en el 11-M, además del de mentir, fue no hacerse la foto con los demás líderes políticos, negarse a compartir la convocatoria de una manifestación que manipuló en la línea del "ha sido ETA". ¿No recuerdan el eslogan? “Con la víctimas, con la Constitución, por la derrota del terrorismo”. ¿La Constitución en un atentado yihadista?

10. Vamos hacia una crisis económica profunda en la que será necesario que la mayoría de los partidos estén a la altura. También que la UE se dé cuenta de que esto no es 2008. Se juega su futuro. Sean pesimistas.

11. Cuando pase la emergencia sanitaria, debería crearse una comisión de investigación en el Parlamento, además de las que haya en la UE y en EEUU. Será un nuevo territorio para el embarramiento anti Sánchez y el 8-M. Da igual lo que digan los datos ni los trazos de las variantes de la cepa que entraron en España por Valencia (partido Atalanta-Valencia). Da igual la verdad, lo que importa es el relato, la construcción de una mitología sencilla y favorable. En esto son muy trumpianos. Y funciona.

12. Esa comisión tendría que ofrecer soluciones a varios problemas. ¿Deberíamos contar con una industria nacional que fabrique respiradores, test, mascarillas y protectores? En el caso de que no sea posible o rentable, ¿podría tener la UE varias en su territorio que limiten la dependencia de China y otros actores internacionales? ¿Cómo debería ser nuestra sanidad? ¿Pública, mixta o privada?

13. Más allá de los recortes del PP en Madrid, hay que recordar que la responsabilidad es de otros actores en Andalucía y Cataluña. Antes de entramparse en el “y tú más”, sería mejor pactar un modelo y financiarlo desde los Presupuestos Generales del Estado.

14. ¿Con qué medios deberían contar España y la UE para estar mejor preparados para la próxima pandemia? Está claro que la clave son muchos test y más camas de UCI. ¿Qué podemos aprender del modelo surcoreano, que parece que es el que mejor funciona?

15. ¿Se debe aplicar la tecnología para realizar búsquedas de contagios y comprobar si se cumplen las cuarentenas? ¿A qué tipo de democracia vamos? ¿Primará la seguridad sobre los derechos? Sigan siendo pesimistas.