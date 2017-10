Negando las evidencias hemos llegado hasta aquí

Una frase resuena en mi cabeza mientras contemplo atónita imágenes que nunca pensé que vería en un país democrático europeo: la de Jose María Aznar, repetida de unos años a esta parte: ". Lo que hoy se ha consumado es, que es tanto como decir que se ha quebrado el consenso que dio lugar a la Constitución del 78.El gobierno de Mariano Rajoy, por incompetencia, por vileza, o por ambas cosas,fuera una vía para resolver un conflicto que sabíamos larvado, negando que el Govern fuera capaz de organizar una votación, negando que fueran capaces de abrir colegios electorales, disponer de urnas y de papeletas, y lo que es más grave, negando que miles o millones de catalanes y catalanas estuvieran dispuestas, pese a todos los inconvenientes, aLo que presenciamos ayer, pero es a todas luces unaque quiere votar para decidir cómo se relacionan con el resto del Estado. Porque lo de menos ahora mismo es si hay recuento o no, o cuál es el resultado del mismo. Lo fundamental en estos momentos es que el Gobierno español presidido por Mariano Rajoy ha sido incapaz de reconocer las evidencias que se daban en Cataluña, y ante ello, en, ha provocado la peor de las situaciones posibles: cientos de imágenes de cargas policiales y heridos que un gobierno democrático difícilmente puede soportar.No en vano las reacciones internacionales, que el gobierno de Rajoy con todos los recursos del aparato del Estado no ha podido controlar, se van sucediendo: desde el primer ministro belga hasta Martin Schultz, pasando por Jeremy Corbyn,, supuesto templo de garantías y libertades democráticas.El gobierno de Mariano Rajoy ha demostrado su incapacidad para gestionar el momento político que vivimos. Las declaraciones de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, negando las evidencias que el mundo entero estaba viendo en las redes sociales y en algunas televisiones –no así en TVE, que ha confirmado su nula vocación de servicio público –, le incapacita para gestionar democráticamente la quiebra de la convivencia que se ha producido en el conjunto de España.Urge reconocer las evidencias y gestionarlas. Sin la participación de una parte importante de la sociedad catalana y sus movimientos sociales, el gobierno de Puigdemont y Junqueras no hubiera conseguido abrir cientos de colegios, ni constituir las mesas electorales, ni esconder las urnas, ni poner a disposición las papeletas, ni mucho menospara impedir que la Policía se las llevara. Pero el problema va más allá: aún sin disponer de datos fidedignos ni encuestas de opinión fiables, todos sabemos que muchos catalanes y catalanas opuestos a esta convocatoria de referéndum, sobre todo después de las imágenes que se han visto en las primeras horas del domingo. Creo que no me equivoco cuando digo que muchos que hemos sido críticos con esta convocatoria, y que no somos catalanes, hemos pensado que de vivir en Cataluña habríamos acudido a la urnas ante lo que se ha convertido no ya en un referéndum por la independencia, sino por la convivencia.Basta con pasearse por cualquier ciudad para aterrorizarse viendo concentraciones de ciudadanos, algunas lideradas por dirigentes de la extrema derecha, queHa llegado el 2 de octubre en el peor de los escenarios posibles. A la hora de escribir estas líneas no sé cómo acabará la jornada ni qué declaraciones públicas harán los líderes políticos, pero sí que sabemos ya que. De cómo se posicione cada uno de los partidos dependerá el inicio de esta segunda transición que estamos viviendo. Y nadie lo tiene fácil para mantener una posición coherente sin desgarrarse por dentro. Es lo propio de momentos de transición: que hay que saber conjugar el discurso, necesariamente lleno de matices, con unos principios claros cuyas líneas rojas no deben traspasarse.Los líderes actuales –en España y Cataluña– que nos han traído hasta aquí son incapaces de leer el nuevo escenario y gestionar la transición.que desde la comprensión del momento, la lectura acertada del escenario político y social, y una apuesta inequívoca por el diálogo, la deliberación y la democracia, nos permitan avanzar en la creación de un marco que favorezca y garantice la convivencia, objetivo último de la política y de todo ordenamiento jurídico democrático. Muchos se juegan en esto su futuro político, el de su partido, y el de todos nosotros y nosotras. ¡tras un convulso Comité Federal, se iba a ver hoy en estas! Sus palabras y sus silencios pueden decantar el sentido de esta segunda transición.