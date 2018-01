RTVE: el futuro del servicio público en juego

El concurso garantiza la independencia

Volver a las cuotas militantes de partidos

El mayor peligro: que todo siga igual

________________________



Enrique Bustamante, Pedro Soler, Manuel Aguilar y Roberto Mendès son miembros del grupo de estudios Teledetodos.

El próximo martes 23 de enero se reanudan las reuniones del grupo de trabajo del Congreso que. Dos grupos políticos, Ciudadanos y Unidos Podemos,Esto es lo que exige la ley aprobada en septiembre del año pasado y que se ha retrasado por la falta de empuje del Partido Socialista, que pretende volver a la fórmula de elección por consenso de la etapa Zapatero. Mientras tanto, el Partido Popular calla, pero no otorga. La demora en el cumplimiento de los plazos previstos y el embrollo jurídico al que ha conducido una redacción precipitada de la ley le permiten continuar con un mandato fuertemente cuestionado en su modelo de gestión y en el tratamiento de los contenidos informativos. Sin un acuerdo por parte de la oposición, el PP puede campar a sus anchas en RTVE durante un período de tiempo que, en este momento, se antoja imprevisible por las diferentes interpretaciones que puede tener la ley. En una situación que parece insostenible queremos explicarEn primer lugar, porque no llevar la ley a término implicaría un incumplimiento de lo que los propios diputados y senadores han aprobado en sede parlamentaria. Además, los letrados del Congreso han sido claros en este punto y han advertido de que de no llevarse a cabo se debería aplicar la ley anterior . Es decir, se podría dar la paradoja de que, ante un atasco parlamentario, la ley a aplicar fuese la misma que hoy mantiene al PP en la presidencia, con nombramiento por mayoría absoluta. Por eso, desde un punto de vista jurídico, la elaboración de la normativa de desarrollo de la ley 5/2017 y la consiguiente puesta en marcha del concurso público es la única opción coherente y legal.Más allá de la consideración jurídica,, como hace la BBC para elegir a su director general, que permite la libre concurrencia de candidatos, y su aplicación garantizaría la independencia del poder político. Para ello es necesario que el procedimiento sea transparente, democrático y garantista. Todo lo anterior puede ser alcanzado con el desarrollo normativo de la ley (reglamento) que se debería poder solucionar fácilmente con unaEl factor tiempo es otro de los elementos determinantes en todo este proceso. Hay que recordar que si el PSOE hubiese participado activamente en la discusión de la normativa prevista en la ley, el desarrollo se podría haber iniciado en octubre y en estos momentos estaríamos a las puertas de poder elegir el Consejo de Administración y la Presidencia de RTVE por la fórmula del concurso público, La pretensión del PSOE es que la Mesa del Congreso convoque un pleno para elegir un presidente por consenso, y que los grupos políticos que están defendiendo el concurso público se sumen a ese proceso. Dicho en otras palabras:, como el del mandato legal del presidente actual, al sistema que se implantó en 2006, pero contando con el apoyo de otros dos grupos parlamentarios. De un proceso de libre concurrencia pasaríamos a la fórmula de reparto de cuotas parlamentarias decididas por los respectivos partidos para el Consejo de Administración yEl PSOE ampara su propuesta en que el consenso entre los dos grandes partidos fue la mejor etapa de RTVE. Pero hay que recordar que. Y aunque es cierto que aquel periodo aportó luces, también tuvo sus sombras. Unos informativos más equilibrados no impidieron que la empresa sufriera lamentables contrarreformas financieras, la dimisión de dos presidentes, la injerencia del Consejo de Administración en el sistema de gestión de noticias I-News o. Hoy, el Partido Popular ha llevado casi al paroxismo la situación de RTVE, ha minado la credibilidad de sus contenidos, a pesar de las audiencias de los informativos, y con su parsimonia ante lo que está sucediendo persigue la estrategia de que todo continúe como hasta ahora.Veamos ahora las consecuencias que tendría la elección de un presidente por consenso. Aparte de la renuncia al concurso público, que se pospondría al menos durante seis años,. El Partido Popular utilizará todos los medios a su alcance para aprovechar las contradicciones de la ley y dilatar los plazos todo lo que sea posible. El primer plazo cumplirá en el mes de junio con la finalización del mandato legal del actual presidente de la Corporación, pero nada garantiza que, una vez terminado ese mandato, no se aplique la ley anterior. Por muy extraño que pudiera parecer, esto es lo que se deduce de la literalidad jurídica . Por otro lado, se invita a los dos partidos nuevos, Ciudadanos y Unidos Podemos, a que renuncien al principio moral del servicio público, yen el que disfrutarían de algunos puestos en el Consejo de Administración, pero cuya gobernanza descansaría en un pacto entre los dos grandes partidos. Más de lo mismo. Pero esta vez más repartido.Hay que destacar que, según el informe de los letrados del Congreso , queda claro que. Esto hace que la previsión lógica de la elección –teniendo en cuenta los plazos parlamentarios y el hecho de que los partidos tendrían que negociar la presidencia, puesto que ninguno dispone de mayoría parlamentaria– nos lleve a pensar quePor lo anterior, está claro que si se aprueba ahora el reglamento necesario, la elección por este sistema es más rápida que la aplicación de la ley anterior. Todo es posible, pero en estas circunstancias se corre el riesgo de una posible judicialización del proceso siMientras tanto, la situación de RTVE es de tal gravedad que. Han pasado más de 10 años desde la última reforma. Y las experiencias vividas durante esta década deberían hacernos reflexionar sobre la importancia que tiene dar un giro radical al modelo de gestión en RTVE. La independencia no se garantiza con cuotas parlamentarias. Sin ser una panacea,Porque la independencia de un medio no depende del número de partidos que participen en la elección de un presidente y un consejo de administración, sino de garantizar un procedimiento transparente y democrático que culmine con la elección de los mejores gestores y profesionales.En suma, el concurso público es la opción más democrática, más coherente y sin duda la más rápida y garantista para regenerar la independencia y la credibilidad de RTVE.