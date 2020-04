La placenta del virus

Publicada el 09/04/2020 a las 06:00 Actualizada el 08/04/2020 a las 21:57

Hay ofensas que no se deben dejar pasar de largo ni despachar con un tuit. Desde hace semanas, coincidiendo con la pandemia del coronavirus, un holding de medios ultras, plataformas fantasmas y comandos de tuiteros autómatas han iniciado una campaña de acoso y desgaste contra las instituciones, el propio sistema y buena parte de los informadores. Ni yo ni el medio en el que trabajo desde hace 30 años, TVE, hemos sido ajenos a ese ataque sincronizado y al que se ha dotado de una generosa financiación económica, que como en ocasiones precedentes acabará saliendo a luz más temprano que tarde. Solo hay que seguir la pista del dinero.

En mi caso es una guerra de desgaste instigada por aquellos que en su día fueron destituidos de sus altos cargos en TVE por actos de censura y manipulación. Llegaron incluso a elaborar listas negras de informadores no afectos a su causa. Sé bien de lo que hablo. Figuraba en una de ellas.

Tras crear una fantasmagórica plataforma (grande y) libre intensificaron el acoso diario, falseando datos de audiencia y atentando contra los intereses de su propia empresa. De ella se han nutrido en las dos últimas semanas un elenco de propagandistas que han entrado en una nueva fase de agitación. El primero en desenvainar fue Javier Negre, informador de El Mundo, que me acusó de realizar una entrevista manipulada y de perfil político, camuflada como declaraciones de un sicólogo. Ni yo trabajaba en ese programa ni por tanto pude hacer la entrevista. Me costó bien poco desmontar otra vez una de sus habituales falsedades, nada extraño conociendo su historial judicial; Negre fue condenado en firme por inventarse una entrevista y cometer todo tipo de actos que rozaban el acoso con tal de obtener imágenes de la exnovia de un asesino, una joven que deseaba seguir en el anonimato y olvidar aquel horror pasado.

A los pocos días el ataque vino de un columnista de Abc, Juan Carlos Girauta, exdiputado de Ciudadanos, y que nos acusó de nazis a los periodistas de TVE. Llegó a asegurar que Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, no pasaría de humilde becario en la televisión pública. Aún no ha pedido disculpas

Lo último ha sido a través de una plataforma en Youtube registrada por alguno de los antes citados y completada por los colegas que leyeron el famoso manifiesto de Colón. Su primer encargo ha sido editar un vídeo sobre mí, colocando de forma manipulada, descontextualizada y torticera, entradillas de mi programa y hasta un manifiesto que leí hace años en defensa de la sanidad pública a instancias de los médicos y sanitarios de Vigo. También me acusaron en su momento de defender el sector agrario en época de crisis, de cuotas lácteas y pesqueras. Me crié entre labregos e mariñeiros en mi Galicia natal y estoy muy orgulloso de ellos. No puede haber mayor torpeza que pretender atacarme por defenderles, antes y ahora, cuando muchos se suben al carro.

Si han leído el libro de Javier Cercas, Anatomía de un instante, sabrán que utiliza la expresión placenta para referirse a la confluencia de intereses que se dio a principios de los ochenta para meter en cintura a la naciente democracia española. Eran las vísperas del 23F. En el plano mediático se sustanció en la creación también de un grupo de presión, autodenominado Colectivo Almendros que en el diario El Alcázar llamaba de forma reiterada a derribar al gobierno. Su último artículo fue Situación Límite, un par de días antes del intento de golpe. Ahora, en tiempos de redes sociales, Youtube y libelos digitales, cabría hablar en propiedad de esa placenta del virus, de ese líquido amniótico del que se alimenta tanto odio, y al que de forma irresponsable se han incorporado algunos medios clásicos.

No hace ni un año, justo por estas fechas, me vi envuelto en una fuerte discusión por enfrentarme a lo que yo entendí que eran presiones del actual Gobierno para cambiar la fecha de un debate y así impedir su celebración. Siempre defendí la independencia de los medios públicos y no iba a empezar a mi edad a transigir. Fueron días de mucha tensión y me costó más de un problema con la dirección de esta casa. Un día me llamó un alto dirigente del PP medio sorprendido por mi actitud, felicitándome y diciéndome que para él "estaba ya rehabilitado". Estuve por decirle que no era ningún toxicómano, que había dejado de fumar porros tras mi etapa universitaria.

A ninguno de los que ahora me acosan desde la trinchera ultra se le habría ni pasado por la imaginación plantarse como nos plantamos unos cuantos; antes, entonces, y también ahora, cuando viene a degüello esa carga de caballería con cánticos de reconquista. Mis padres me educaron para responder siempre a cualquier ataque. Eso he hecho toda mi vida y lo seguiré haciendo.

Como también seguiré defendiendo siempre a nuestros agricultores, ganaderos y pescadores, que sobreviven como pueden en un mundo tan adverso, a nuestros médicos y sanitarios que reclaman una sanidad pública digna, a todos esos que se levantan de amanecida para sacar adelante este país, pero a los que nunca verán ustedes leyendo ningún comunicado en la plaza de Colón.

_______________________

Xabier Fortes es periodista y director de Los Desayunos de TVE