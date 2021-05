¿Cuántos niños palestinos muertos son aceptables, señor Borrell?

Publicada el 17/05/2021 a las 11:59 17/05/2021 a las 11:59

Acabo de leer que durante un cuarto de hora, quince minutos, los aviones del estado opresor de Israel perpetraron medio centenar de bombardeos sobre la franja de Gaza. Esto equivale a más de tres bombardeos por minuto. Cincuenta bombardeos vienen a ser el mismo número de niños palestinos asesinados en la enésima invasión de aquel territorio.

Mientras, como en anteriores ocasiones, los organismos internacionales dialogan tratando de que se llegue a un alto el fuego que ponga fin a un desproporcionado conflicto armado en el que Hamás ataca a Israel con cohetes que causan poco más de una decena de víctimas mortales, en tanto que la aviación israelí causa más de un centenar de muertos. Según La Sexta, los ciudadanos israelíes "son asesinados", mientras que los niños palestinos "mueren".

Gracias a unas declaraciones a Middle East Eye de una niña palestina de diez años llamada Nadine, tenemos la versión más fidedigna de aquella nueva masacre sobre su pueblo: "Cuando veo esto lloro todos los días y me pregunto por qué merecemos esto. ¿Ves lo que hay a mi alrededor? Solo somos niños. ¿Por qué iba nadie a mandarles un misil y matarlos? No es justo. No es justo".

Cada cierto tiempo (la última de las masacres ocurrió en 2014), Israel hace resucitar el relato que el evangelista Mateo cuenta sobre la matanza de inocentes de Herodes el Grande, rey de Judea, Samaria e Idumea. La diligencia asesina de los aviones israelíes bombardeando un territorio diezmado por todas las penurias (más de tres bombardeos por minuto) tiene un motivo: aprovechar al máximo y en el mínimo tiempo la capacidad destructora de su aviación mientras en la ONU hablan y hablan hasta llegar a un alto el fuego que, pasados unos años, volverá a ser papel mojado y hará renacer una vez más al personaje del Nuevo Testamento, ese al que el pontífice Francisco se le olvidó citar en su protesta contra la "inaceptable" matanza de inocentes. "Solo somos niños. ¿Por qué iba nadie a mandarles un misil y matarlos?", grita Nadine.

Desde el año 2000, según la organización israelí de derechos humanos B'Tselem, las acciones armadas llevadas a cabo por Israel han causado la muerte de 2.103 niños en los territorios palestinos bajo ocupación y bloqueo. Más de un centenar de niños palestinos están actualmente en las cárceles israelíes.

La de Herodes I será una leyenda que solo cuenta Mateo, pero en el mundo de hoy ese rey resucita a la más cruda y sangrante de las realidades cada cierto tiempo para matar inocentes allí donde nació la prédica del amor fraterno. Ante ese infanticidio reiterado, el ministro de Exteriores de la Unión Europa se limita a decirle a su colega israelí que es inaceptable el número de víctimas civiles. ¿Qué cifra considera usted aceptable de niños palestinos muertos, señor Borrell?

Llevamos más de dos mil en poco más de dos décadas y esto no parece que tenga más fin que uno: acabar mediante cíclicas masacres con la posibilidad y la justa reivindicación de un estado palestino.

________________

Félix Población es periodista y escritor. Su último libro es La memoria nombrada (Ed. El viejo topo, 2018)