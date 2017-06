La plataforma Víctimas Alvia 04155 exige en el Congreso la creación de una comisión de investigación

La Plataforma Víctimas Alvia 04155 congregó en la tarde de este miércoles a medio centenar de personas frente al Congreso de los Diputados parapara depurar las eventuales responsabilidades políticas por el, en el que murieron 80 personas y 144 resultaron heridas.La asociación de víctimas y familiares de víctimas se reunió con el portavoz socialista en la comisión de Fomento,, y otros diputados socialistas, como. Y, aunque el portavoz tenía sus reservas,, ya que, ha explicado la vocal de la directiva de la Plataforma de Víctimas Alvia 04155, Teresa Gómez.La vocal ha expresado que han venido al Congreso porque han tenido 106 ayuntamientos de toda España —algunos muy grandes como Madrid y Barcelona—y consideran que ese apoyo les dapara hacerse oír e, esta última también reclamada por Europa.Ahora habrá que esperar a que algún grupo vuelva a pedir formalmente la creación de la comisión —En Marea ya lo hizo— y ver qué vota la oposición: "Siempre hemos tenido la oposición del PP y del PSOE. Del PP seguiremos teniéndola, no tenemos ninguna duda, pero del. No sabemos en qué va a consistir, pero sí sabemos que", ha comentado Teresa Gómez.El diputado socialista por Guipúzcoaha mostrado su apoyo a las reivindicaciones de la Plataforma: "Yo sí apostaría por que el grupo parlamentario cambie la actitud y tenga la sensibilidad exigible en estos casos y promueva, a instancias de la Plataforma de Víctimas, impulse y apoye la creación de una comisión". Así, Elorza, que el Gobierno debería reabrir, especialmente, tras "las consideraciones de Europa".de índole más política, para "analizar qué errores, qué circunstancias, qué decisiones podrían haber influido en las causas del accidente".El diputado socialista espera que, como lo han hecho "muchas instituciones, ayuntamientos, comunidades autónomas y parlamentos regionales a favor de las reivindicaciones de la Asociación de Víctimas". "Ya es hora, vamos con retraso", ha expresado. "Siento una cierta vergüenza por haber tardado tanto en apoyar algo que nos parece tan elemental como es, que es lo que desean las familias de las víctimas y la Asociación y que confía en que "no haya que esperar seis, ocho o doce años en que se esclarezca de una vez".El portavoz del PSOE en la comisión de Fomento del Congreso,, defendió antes de reunirse con los representantes de la Plataforma que para que puede cerrarse el "problema abierto" del accidente es necesario la, ya que la comisiónempresas implicadas en el accidente", según ha informado Europa Press.En esta misma línea, el portavoz socialista ha explicado que es "imprescindible" ayudar a los afectados y ha remarcado que la postura del PSOE es muy clara, ya que cuando tiene lugar un accidente, "sea del tipo que sea y en cualquier tipo de transporte",Representantes dedese reunieron ante el Congreso junto a los familiares de las víctimas del accidente yde investigación sobre aquella tragedia de 2013. Por el momento, la línea oficial del PSOE se limita a pedir una nueva investigación técnica.El secretario general de Podemos,, ha avisado a las fuerzas de la oposición que hasta ahora se han opuesto a la creación de una comisión de investigación de que "no hay excusas para estar del lado del PP"."No hay excusas para pactos de silencio, hay posibilidades de que este parlamento facilite tanto que se abra una comisión parlamentaria como una comisión técnica independiente", ha asegurado, tras denunciar que lasy que el PP "tiene que dar muchísimas explicaciones" al respecto, ha informado Europa Press.Además según Iglesias "no es casual" que el entonces secretario de Estado de Infraestructuras,, sea hoy ministro de Justicia y "reprobado". "Una diputada de su propio partido, el PP, víctima del accidente, dimitió de su escaño y", ha asegurado en relación a la exdiputada del PP en la Asamblea de Madrid Teresa Gómez Limón."Es absolutamente indecente que se hayan producido una suerte deque implica por una parte una comisión técnica y por otra parte una comisión parlamentaria", ha remachado.De entrada, Unidos Podemos registró hace semanas unasobre el accidente de Angrois, pero la Mesa que preside, ministra de Fomento cuando ocurrió el accidente,