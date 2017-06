Rita Maestre anuncia un acto "útil" que exija liberar presos políticos en Venezuela

La portavoz del Gobierno municipal, Rita Maestre, ha avanzado la organización de "" por parte del Consistorio que exija la liberación de los presos políticos en Venezuela para, inmediatamente después, considerar que hace un "flaco favor" a esta causa quienes pretenden un uso partidista de la situación.Las palabras de Maestre se han producido tras la reunión de hora y media que han mantenido los padres del opositor venezolano detenidocon la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y con los portavoces de los grupos municipales después de una disparidad en el sentido del voto en el Pleno de Cibeles del pasado febrero.Ahora Madrid y PSOE se abstuvieron en la propuesta de reunión que planteó el PP mientras que seis ediles de Ahora Madrid (Rommy Arce, Montserrat Galcerán, Yolanda Rodríguez, Pablo Carmona, Mauricio Valiente y Carlos Sánchez Mato) se ausentaron del Pleno en ese punto. Las declaraciones institucionales "". Ahora se trabajará en otra línea para darle "más visibilidad" y con una posición en la que quepan "todos". "Vamos a trabajar en ese espacio de trabajo con el resto de portavoces para llegar a una posición en la que quepamos todos teniendo en cuenta el consenso que nos ha pedido la familia, la defensa de los derechos humanos y la crítica y condena a su violación", algo que "ya ha hecho el equipo de Gobierno, todas las personas que forman parte de ese equipo".Maestre ha transmitido a la prensa que la posición del Gobierno encabezado por Manuela Carmena es la de ", de reivindicación, sanción y condena de cualquier violación de los derechos humanos". La edil ha remarcado que la de Leopoldo López se enmarca dentro de las señaladas por el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias de la ONU.También Maestre ha recordado que es la tercera vez que el equipo de gobierno, "de forma mayoritaria,de Venezuela", así como la necesidad de establecer "vías y cauces de negociación para acabar con un conflicto político que está generando muchas decenas de muertos y heridos por una espiral de violencia cada vez mayor y por una involución del Estado de Derecho, de la democracia y de las libertades públicas en Venezuela"."El Ayuntamiento y el equipo de Gobierno han pedido la liberación de Leopoldo López varias veces. El pleno, de manera mayoritaria, se ha posicionado ya dos veces a favor de la liberación de Leopoldo López y de todos los presos políticos", ha recordado. La portavoz de Ahora Madrid ha destacado que los grupos políticos han hablado de buscar una fórmula de apoyo a la liberación que sea "". "Hemos visto que diversas declaraciones institucionales que son aprobadas en el pleno no han tenido repercusión real en la situación política de Venezuela. Se trataría de buscar un cauce efectivo para avanzar en la protección de los derechos fundamentales en Venezuela y en la recuperación de libertades y de espacios democráticos", ha expuesto.La posición de la Alcaldía es clara en materia de derechos humanos: estas cuestiones se dirimen en espacios judiciales e institucionales legitimados para ello. "esa será la posición del Ayuntamiento. En el caso de Leopoldo López no hay ninguna duda, es una detención arbitraria, es una detención condenable y se pide de manera explícita y repetida la liberación de un preso político", ha remachado.Rita Maestre no ha obviado que en Venezuela "y, como ejemplo, ha puesto la sufrida por el juez que detuvo a Leopoldo López, asesinado hace pocos días en una "situación poco clara". Ante este grado de violencia, la portavoz ha instado a "posicionarse del lado de los derechos humanos y buscar cauces para que esa violencia termine".Después de que el PP criticara la ausencia en la reunión del tercer teniente de alcalde y responsable municipal de Derechos Humanos,, Maestre ha detallado que el encuentro había sido convocado para los portavoces, acuerdo que los populares se han saltado al haber asistido tanto José Luis Martínez Almeida como Íñigo Henríquez de Luna.En este punto, la portavoz del Gobierno ha parafraseado a los padres de Leopoldo López, quien han reiterado que quieren la liberación de su hijo, encarcelado por una, y que no quieren que esto se convierta en "moneda de cambio o pelota partidista que se tira de un lado a otro".sino la liberación de su hijo, que está preso de manera injusta. Flaco favor le hace a la causa de la liberación de los presos políticos y del restablecimiento de una posición de democracia y de libertad en Venezuela quien trata de utilizar esto como una cuestión partidista", ha lanzado Rita Maestre.