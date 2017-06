PSOE, Podemos y Ciudadanos estudian que Bárcenas sea el primero en acudir a la comisión sobre la 'caja b' del PP

¿Es legal todo esto?

¿'Revancha' en el Senado?

El PP tiene decididopara evitar que la Comisión de Investigación sobre su presunta financiación ilegal se convierta en "una causa general" contra ellos. Aunque esto signifique llevar el caso a los tribunales. Y la oposición no parece dispuesta a dar un paso atrás.Este martes, la Mesa de este órgano se reunió en el Congreso de los Diputados . A la cita, que arrancó a las 17.00 horas, PSOE , Ciudadanos y Unidos Podemos llegaron con un preacuerdo: no ceder ante las "amenazas del PP" y que no sea Mariano Rajoy el primero en comparecer, como al principioLos planes serían, pues, quearranquen las comparecencias. Y que sea el extesorero del PPel que las inaugure. Así Rajoy acudiría después de pasar por la Audiencia Nacional, donde acudirá como testigo en el caso Bárcenas el 26 de julio.A finales de la semana pasada, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados registró un escrito para que los letrados de la Cámara resuelvan una serie de cuestiones sobre esta comisión. Es el caso de la delimitación del ámbito temporal de la investigación, el ámbito institucional y el ámbito material.Poco antes de esta convocatoria, el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando , El portavoz parlamentario del Grupo Popular, Rafael Hernando, se quejaba de que "por primera vez en democracia" se está produciendo "una conjura de varios partidos" en la comisión de investigación sobre las cuentas del PP para "linchar" a su formación y "taparse entre ellos" sus "vergüenzas"."Aquí lo que se busca es linchar al Partido Popular como sea", dijo en rueda de prensa en la Cámara baja, tras la reunión de la Junta de Portavoces. A su entender, si esos partidos de la oposición "de verdad estuvieran comprometidos con la regeneración y la transparencia" no se opondrían a que también se les investigara.Un día antes la dirección nacional del PP insistía en que no va a consentir quela Comisión de Investigación sobre la presunta financiación ilegal del Partido Popular. En esto insistió este lunes, en rueda de prensa, el vicesecretario de Organización de los convervadores, Fernando Martínez-Maillo. El partido que sostiene al Gobierno está dispuesto, incluso, a tomar medidas legales. Martínez-Maillo es el portavoz del PP en esta comisión que forma parte de las exigencias que los conservadores firmaron con Ciudadanos en el acuerdo para la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno.se preguntó el número tres de los conservadores. "¿Es legal que se pueda hacer una causa general contra el PP? ¿Es legal algo que no se delimite el ámbito temático? ¿Es legal que no se delimite el ámbito territorial?", añadió.En estos momentos, la dirección nacional del PP está estudiando casos similares en comunidades autónomas y ayuntamientos a fin de armarse de jurisprudencia por si tomanEn este sentido, recuerdan que ya se declaróahora en manos de Manuela Carmena. La iniciativa pretendía abordar toda la etapa del PP en el consistorio."Creemos que será la primera vez que puede haber una comisión de investigación contra un partido.La inquisición hace mucho tiempo que desapareció en España ysostuvo Maillo.A diferencia de los partidos de la oposición, en el PP pretenden que la comisión aborde los hechos ocurridos a partir de 2015. El caso Gürtel estalló en febrero de 2009 y la Púnica a finales de 2014. Además, insisten en que lo que ocurra en el CongresoMartínez-Maillo confió en que el resto de formaciones políticas tengan la misma disponibilidad que el PP en la comisión abierta en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta. "Supongo que no tendrán ningún inconveniente en ver la conexiones de Podemos con el régimen venezolano y con el iraní; y estoy convencido de que PSOE no tendrá inconveniente en hablar con esa persona que ha sido detenida endijo.Asimismo, el coordinador general de los conservadores instó a los otros grupos políticos a alcanzar un pacto contra la corrupción, recogido en el acuerdo entre el PP y Ciudadanos. A su juicio, lo realmente importante es luchar contra esta.Además, recordó que en la Unión Europea y en los países que la conforman no hay comisiones de investigación cuando ya hay