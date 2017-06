Unidos Podemos quiere poner "nombres y apellidos al agujero patrimonial de la banca" en la investigación del rescate

Emisión de preferentes desde paraísos fiscales

Aplazar hasta septiembre las comparecencias

Unidos Podemos quiere que la comisión de investigación parlamentaria del rescate bancario, la crisis financiera y las cajas de ahorro pongaAsí figura en una propuesta de trabajo a la que ha tenido acceso Europa Press, remitida aEn ella,, entre las que mencionan " políticas de crédito irresponsables motivadas por incentivos perversos", el "intento de tapar los primeros aumentos de la morosidad" o tasaciones de inmuebles realizadas por sociedades que controlaban las propias cajas."El agujero patrimonial tiene nombre y apellidos que desconocemos", concluyen,del sector, ya que acusan al Banco de España de no haber ofrecido un análisis con "los grandes fallos que cometieron los gestores".Otras de las cuestiones que reclaman analizar son las labores de, apartado en el que Unidos Podemos pide abordar, además desde su perjuicio para el consumidor, desde "su instrumentalización como medida de expansión del negocio financiero y obtención de capital".En este sentido, mencionan, un paraíso fiscal, operación a la que recurrieron, acusan, casi una veintena de entidades. "Hay que investigar quiénes autorizaron y con qué fin se realizaron sistemáticamente el establecimiento de subsidiarias en Islas Caimán y la emisión de preferentes desde las subsidiarias radicadas en dicho paraíso fiscal", subrayan.Desde el punto de vista procedimental,Según lo manifestado tras las primeras reuniones, los grupos apostaban por iniciar cuanto antes -en julio, si no incluso en junio- con las comparecencias.Al contrario, el grupo de trabajo liderado por Alberto Garzón opta por no iniciar esta fase de la investigación hasta el mes de septiembre,hasta entonces. Así, advierten del riesgo de que los diputados se vean "ahogados en miles de hojas de documentación innecesaria y/o comparecencias que no proporcionan ningún valor adicional salvo para el compareciente o para el grupo propulsor"."En esas condiciones,, apostillan, considerando "más adecuado" consensuar "parámetros principales de los bloques de trabajo al mismo tiempo que se obtiene la documentación para su investigación".La presidenta de la Comisión, Ana Oramas, solicitó a los letrados de la comisión que, entre ellos los exministros de Economía Pedro Solbes y Elena Salgado, los gobernadores del Banco de España o el expresidente de la CNMV Julio Segura, así como los que pasaron por las subcomisiones del FROB y de la reordenación del sistema financiero.Se da por hecho que se citará a los responsables económicos de los últimos años (ministros y secretarios de Estado), los