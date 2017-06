Presidenta:(Madrid, 1951).Doctora en Economía por la Universidad de Roma, profesora de Economía Internacional en la Universidad de Sevilla (1975-1982). Miembro del PSOE desde 1993. Fue ministra de Medio Ambiente en el primer Gobierno de Zapatero. Desde enero de 2013, y hasta su elección como presidenta del PSOE, ha sido consejera del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).Secretario general:(Madrid, 1972).Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense.Desde 2012 es Doctor en Economía y Empresa por la Universidad Camilo José Cela, donde ha ejercido de profesor. Se afilió al PSOE en 1993. Ha sido diputado por Madrid y secretario general del PSOE entre 2014 y octubre de 2016.Vicesecretaria general:(Ribadesella, 1979).Estudió Antropología Social pero no acabó la carrera. Se afilió a Juventudes Socialistas en 1997. Es diputada por Asturias.Secretario del área de Organización:(Torrent, València, 1959).Es maestro y consultor internacional. Se afilió al PSOE en 1981. Es diputado por València desde 2008, secretario provincial y portavoz provisional del Grupo Socialista en el Congreso.Secretario de Coordinación Territorial:(Milagro, Navarra, 1969).Es técnico en Electrónica Industrial. Se afilió al PSOE en 1999 y es secretario de Organización del partido en Navarra.Secretario de Acción Electoral:(Montellano, Sevilla, 1968).Ingeniero técnico agrícola y licenciado en Ciencias Políticas. Se afilió al PSOE en 1992. Fue alcalde de Montellano y es miembro de la dirección del partido en Dos Hermanas (Sevilla).Secretario de Dinamización de Agrupaciones Locales:(Beas de Granada, 1970).Licenciado en Derecho. Alcalde de Jun (Granada) desde 2005.Secretario de Formación:(Mieres, Asturias, 1970).Arquitecto. Secretario general del PSOE de Valladolid y procurador en las Cortes de Castilla y León desde 2015.Secretaria del área de Igualdad:(Cabra, Córdoba, 1957)Doctora y profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Córdoba. Se afilió al PSOE en 1999. Fue ministra de Cultura en el primer Gobierno de Zapatero y diputada en el Congreso.Secretaria para la Violencia de Género:(Benicàssim, Castellón, 1969).Diplomada en Turismo. Fue diputada en el Congreso entre 2009 y 2015.Secretario del área de Política Federal:(Portugalete, Bizkaia, 1959).Estudió Ingeniería Industrial pero no terminó la carrera. Se afilió al PSOE en 1977 y en 2002 se hizo con la secretaria general del partido en Euskadi. Fue lehendakari entre 2009 y 2012 gracias al apoyo del PP. Se presentó a las primarias de 2017 que ganó Pedro Sánchez.Portavoz:(Valladolid, 1968).Licenciado en Derecho. Ejerció como abogado entre 1995 y 2015, año en que se convirtió en alcalde de Valladolid. Milita en el PSOE desde 1990.Secretario del área de Relaciones Institucionales y Administraciones Públicas:(Sevilla, 1970).Diplomado en el doctorado de Administración de Empresas, grado de Derecho y licenciado en Ciencias del Trabajo. Ha ejercido como asesor laboral y fiscal. Se afilió en 1990. Ocupó cargos en el Ayuntamiento de Sevilla y en la Junta de Andalucía. Dirige la Agencia Pública de Puertos de Andalucía.Secretaria de Función Pública:(Valencia, 1959).Licenciada en Derecho. Es técnico de la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Castilla y León. Secretaria general de la FEMP y diputada de la Asamblea de Madrid desde 2015.Secretario del área para la Transición Ecológica de la Economía:(Campomanes-Lena, Asturias, 1963).Inició estudios de Derecho pero no terminó la carrera. Ha sido concejal, alcalde, diputado y miembro de varias ejecutivas del PSOE.Secretaria de Mundo Rural:(Calahorra, La Rioja, 1967).Licenciada en Ciencias Biológicas y enóloga. Portavoz socialista en el Parlamento riojano.Secretario de Montaña:(Les, Valle de Arán, Lleida, 1960).Miembro del PSC desde 1995. Ha desempeñado diferentes cargos locales y ha sido diputado en el Parlament y senador. Es diputado provincial.Secretario de Transportes e Infraestructuras:(Santander, 1963).Doctor en Economía y profesor de la Universidad de Cantabria. Es el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Santander.Secretario del área para la Agricultura, Ganadería y Pesca:(Tinarejos, Albacete, 1966).Doctor ingeniero agrónomo y licenciado en Economía y Administración de Empresas. Funcionario de la Junta de Castilla-La Mancha y diputado en el Congreso desde 2011.Secretaria de Pesca:(Isla Cristina, Huelva, 1957).Diplomada en Magisterio. Funcionaria del Ministerio de Trabajo. Ha desempeñado diferentes cargos en la Junta de Andalucía. Fue alcaldesa de Isla Cristina entre 2007 y 2015.Secretaria del área de Políticas Migratorias y PSOE del Exterior:(Stuttgart, Alemania, 1967).Licenciada en Derecho. Funcionaria de la Xunta. Fue directora general de Relaciones Laborales. Diputada en el Congreso desde 2015. Preside la gestora del PSOE en Galicia.Secretario de Política de Refugiados:(Joal Fadiouth, Senegal, 1965).Estudio Económicas en Senegal pero no terminó los estudios. Llegó en patera a Canarias en 1992. Ha trabajado para Comisiones Obreras en Canarias.Secretaria del área de Ordenación Territorial y Políticas Publicas de Vivienda:(Madrid, 1968).Licenciada en Derecho. Es registradora de la propiedad. Se afilió al PSOE en 2003. Fue ministra de Vivienda durante los dos primeros años de la segunda legislatura de Zapatero.Secretaria del área de Cohesión e Integración:(Barcelona, 1974).Doctora en Ciencias Políticas. Funcionaria del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona), ciudad de la que es alcaldesa.Secretaria de Sanidad y Consumo:(San Martín del Rey Aurelio, Asturia, 1953).Licenciada en Medicina y Cirugía. Médico del servicio asturiano de salud. Ha sido diputada y es senadora.Secretaria de Servicios Sociales, Dependencia y Discapacidad:(Zumárraga, Gipuzkoa, 1955).Licenciada en Medicina. Concejala en el Ayuntamiento de Murcia.Secretario de Cultura:(León, 1977).Licenciado en Derecho. Abogado especializado en Derecho del Arte. Ha sido concejal, diputado provincial y senador.Secretaria de Educación y Universidades:(Valladolid, 1968).Licenciada en Filología Inglesa y doctora en Planificación y Educación Educativa. Ha ejercido como profesora de inglés en la educación secundaria pública. Se afilió al PSOE en 1996. Es diputada por Palencia desde 2015.Secretaria del área de Política Municipal:(Zaragoza, 1969).Licenciada en Derecho. Ejerció primero como abogada y después como técnica de la Diputación de Zaragoza. Diputada desde 2011.Secretario adjunto de Política Municipal:(Elche, 1972).Licenciado en Derecho. Ingresó en el PSOE en 1992. Ha sido concejal y alcalde de Elche.Secretario de Pequeños Municipios:Diplomado en Recursos Humanos. Ha trabajado para el Servicio Murciano de Salud. Es el alcalde de Calasparra.Secretario de Provincias, Cabildos y Consells:(Eivissa, 1963).Técnico Superior de Hostelería. Es el secretario general de los socialistas ibicencos. Preside el Consell Insular de Eivissa (Illes Balears).Secretario del área de Relaciones Internacionales:Graduado en Derecho y licenciado en Ciencias del Trabajo. Ha trabajado en empresas del sector turístico. Es diputado por Tenerife.Secretaria de Unión Europea:(Barakaldo, Bizkaia, 1974).Diplomada en Trabajo Social. Eurodiputada desde 2004.Secretaria de Cooperación al Desarrollo:(1974).Diplomada en relaciones Laborales. Funcionaria de la Junta de Extremadura, Concejal del PSOE en Cáceres.Secretaria del área de Movimientos Sociales y Diversidad:(Buenos Aires, Argentina, 1976).Diplomada en Turismo. Ha sido concejal y coordina a los Latinos Socialistas del PSOE.Secretaria de Mayores:(Barallobre, A Coruña, 1948).Ha sido senadora por Cádiz y delegada provincial de Trabajo y Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía de Cádiz.Secretario Ejecutivo de Movimientos Sociales:Licenciado en Derecho. Fundador del Movimiento por la Paz MPDL-Málaga y Técnico Jurídico del Consorcio de Transporte Metropolitano en Málaga.Secretario del área de Política Económica y Empleo:(San Sebastián, 1946).Economista licenciado en Ciencias Empresariales. Presidente del Foro de Economía Progresista y corredactor del proyecto político de Pedro Sánchez para las primarias.Secretario de Empleo y Relaciones Laborales:(La Nuncia, Alicante, 1954).Es administrativo. Forma parte del Consejo Económico y Social y de la Comisión de Trabajo de Relaciones Laborales, Empleo y Seguridad Social. Es el ex número dos de la UGT.Secretario de Industria, Comercio y Turismo:(Barcelona, 1962).Educador y graduado en Ciencias Políticas y de la Administración. Ha sido alcalde de Viladecans (Barcelona) y actualmente ocupa el cargo de secretario de Economía, Emprendimiento, Trabajo y Economía Cooperativa del PSC.Secretaria de Economía de las Ciudades:(Toledo, 1968).Licenciada en Geografía e Historia y diplomada en Magisterio. Ha sido profesora de adultos. Alcaldesa de Toledo desde 2015.Secretaria de Seguridad Social y Pacto de Toledo:(Torremocha, Cáceres, 1959).Licenciada en Derecho. Es concejala y portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Guadalajara.Secretario del área de Emprendimiento, Ciencia e Innovación:(Valencia, 1981).Licenciado en Derecho. Ha sido director de Change.org y asesor del PSOE en la Secretaría de Política Internacional.Secretario del área de Estudios y Programa:(Santander, 1946).Doctor en Ciencias Políticas y Sociología, catedrático de Sociología, director de la Fundación Sistema. Ha sido presidente de la Agrupación Socialista Universitaria.Secretario del área de Transparencia y Democracia Participativa:(San Sebastián, 1955).Licenciado en Derecho. Ha sido alcalde de San Sebastián y es diputado en el Congreso por Gipuzkoa.Secretario del área de Justicia y nuevos derechos:(Buñol, Valencia, 1958).Abogado experto en Derecho Penal. Ha sido alcalde de Buñol, eurodiputado, miembro del Comité Federal del PSOE y de la Ejecutiva Nacional del PSPV.Secretario de Laicidad:(Valencia, 1968).Licenciado en Derecho. Profesor universitario y director del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas.Secretario de Memoria Histórica:(Vélez-Blanco, Almería, 1949).Doctor en Filosofía y Letras. Catedrático de Historia Contemporánea y secretario general de la Agrupación Municipal del PSOE de Almería.