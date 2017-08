info Libre

17:23 TEDAX està utilitzant el robot per apropar-se i fer comprovacions / TEDAX està utilizando el robot para acercarse #Subirats — Mossos (@mossos) 21 de agosto de 2017

17:05h La persona sospitosa de #Subirats porta adherit al cos el que sembla un cinturó d'explosius. L'individu ha estat abatut — Mossos (@mossos) 21 de agosto de 2017

16:39h Operatiu policial en marxa a Subirats. Difoneu només informació oficial — Mossos (@mossos) 21 de agosto de 2017

La mort del jove apunyalat a Sant Just el passat dijous s'ha pogut vincular directament a l'atemptat de Barcelona en les darreres hores. — Mossos (@mossos) 21 de agosto de 2017

Complexión física normal

Aproximadamente 1’80m

Piel oscura

Pelo corto

Podría llevar barba pic.twitter.com/QRr9XVqsFn — Mossos (@mossos) 21 de agosto de 2017

Fotos de cómo el sospechoso del atropello en La Rambla huyó por el mercado de La Boqueria https://t.co/qkUeSLXaP7 — EL PAÍS España (@elpais_espana) 21 de agosto de 2017

El terrorismo yihadista golpeó el pasado en España por segunda vez desde 2004 con un doble atentado en las Ramblas de Barcelona y Cambrils en el murieron 15 personas y resultaron heridas más de un centenar. Los Mossos d'Esquadra creen que la célula que participó en los atentados de Cataluña estaría compuesta por doce terroristas, de los que cuatro han sido detenidos –uno en Alcanar (Tarragona) y tres en Ripoll (Gerona)–, cinco fueron abatidos en Cambrils, dos fallecidos en la explosión de Alcanar y uno está en búsqueda.A primera hora de la tarde del lunes, la Policía catalana puso en marchaen los Altos de Subirats. Una persona, que llevaba un presunto cinturón de explosivos, ha sido abatida.te cuenta minuto a minuto todo lo que está ocurriendo este lunes tras el 17-A:Los Tedax se encuentran haciendo comprobaciones dentro del marco de la operación policial en Subirats.Los Mossos han informado de que hay una operación policial en marcha en Subirats. La operación se desarrolló en la región de los Altos del Subirat y el terrorista portaba un cinturón de explosivos en el momento en que ha sido reducido por los agentes, aunque en estos momentos se desconoce si era simulado.Varios locales regentados por musulmanes y mezquitas de San Martín de la Vega y Fuenlabrada han sufrido en las últimas horastras aparecer pintadas con pintura rojas contra esta comunidad.La Comisión Islámica de España (CIE) ha apuntado la necesidad de que exista "" con la administración española para conocer los posibles antecedentes penales de los imanes a los que van a contratar, y no se repitan situaciones como la del imán de Ripoll, sospechoso de ser el líder de la célula terrorista que ha atentado en Barcelona y Cambrils, que llevaba más de un año trabajando en la mezquita de este municipio donde no sabían que había estado cuatro años en la cárcel.El mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha asegurado que, cuando los servicios de emergencias y la policía llegaron a la casa de Alcanar (Tarragona) donde hubo una explosión el miércoles por la noche,ni preparan un atentado: "Cuando accedieron, hicieron lo que tenían que hacer, que es proteger a las personas y atender a los malheridos".Los cuatro detenidos por los Mossos d'Esquadra en relación con los atentados terroristas de Barcelona y CambrilsFernando Andreu, quien se encuentra al frente de la investigación, según han confirmado fuentes jurídicas.El mayor de los Mossos d'Esquadra,, ha explicado este lunes que la policía dispone de(Girona) murió en la primera explosión de Alcanar (Tarragona). En rueda de prensa acompañado del conseller de Interior, Joaquim Forn, y el de Justicia, Carles Mundó, Trapero ha detallado que todo apunta a que el imán es uno de los dos muertos en la explosión que tuvo lugar la noche anterior a los atentados en Barcelona y Cambrils (Tarragona). "A la espera de todas las pruebas, tenemos indicios muy sólidos que apuntan a que hay dos muertos", ha destacado después de que en las últimas horas se haya barajadoEl autor del atentado de Barcelona,, huyó a pie de La Rambla tras arrollar allí a las víctimas y salió de la ciudad vía Sant Just Desvern (Barcelona) tras robar un coche en la avenida Diagonal de Barcelona y asesinar a su conductor. Lo ha detallado este lunes en rueda de prensa el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, quien ha explicado llegó a la Diagonal sobre las 18.20 y allí, Pau Pérez, que estaba aparcando su vehículo: "Lo apuñaló, cogió el coche, se saltó un control policial y llegó a Sant Just".Los Mossos d'Esquadra han confirmado que el conductor de la furgoneta que atentó en Barcelona también era el conductor del vehículo interceptado poco después en Sant Just Desvern (Barcelona) y que huyó:. Lo ha dicho en rueda de prensa el conseller de Interior, Joaquim Forn, junto al conseller de Justicia, Carles Mundó, y el mayor de Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero. Así, el propietario del vehículo de Sant Just,: 13 en La Rambla, 1 en Cambrils (Tarragona) y el de Sant Just.Según informa La Vanguardia , elde la furgoneta empleada en el atentado de Barcelonae impidió una masacre mayor. Los impactos bloquearearon el sistema eléctrico, permitiendo a Younes Abouyaaqoub escapar por el mercado de La Boqueria, según informan fuentes de la investigación.La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, decidedel próximo sábado a policías y comerciantes, dejando en un segundo plano a las autoridades.que continúan hospitalizados tras los atentados terroristas de Barcelona y Cambrils (Tarragona) se encuentran, ha informado este lunes la Generalitat. De todos ellos, 13 están graves (10 de Barcelona y 3 de Cambrils), 27 menos graves (25 de Barcelona y 2 de Cambrils) y 1 leve, herido en Barcelona.El Ayuntamiento de Barcelona abre unen el que cualquier persona puede escribir un texto de apoyo a las víctimas de Las Ramblas con un máximo de 350 caracteres. El Consistorio ha indicado que más de 7.700 personas habían pasado por el Saló de Cent del edificio municipal para dejar por escrito sus mensajes de pésame.El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha situado este lunes como una "prioridad" la búsqueda de Younes Abouyaaqoub, después de que se haya confirmado que era el conductor de la furgoneta y autor material del atentado de Barcelona. En una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press, ha asegurado que Abouyaaqoub formaba parte de una célula terrorista "que ha funcionado pero que, en estos momentos,".El presidente de la Comunidad Islámica Annour de Ripoll (Gerona), Ali Assid, ha desvelado que el"se marchó" después de solicitar un periodo de vacaciones de tres meses que le fue denegado porque, según Assid, la congregación no podía permitirse "estar tanto tiempo" sin un líder espiritual.La corriente cupaire Poble Lliure ha asegurado este lunes que el Rey Felipe VI "es el" terrorista en Barcelona y Cambrils (Tarragona), y ha llamado a protestar contra él si acude a la manifestación convocada para el próximo sábado.Los Mossos d'Esquadra han realizado la madrugada de este lunes(Girona) para buscar información relevante sobre los autores de los atentados terroristas en Barcelona y Cambrils (Tarragona).El alcalde de Ripoll (Gerona), Jordi Munell, ha asegurado que los familiares de los terroristas que atentaron en Barcelona y Cambrils (Tarragona), vecinos de la localidad que gobierna, "" de la reacción que puedan tener sus vecinos hacia ellos. "Sería un éxito de los talibanes dividir a la sociedad. Si esto es así, hemos dado la razón a los terroristas", ha declarado el regente de Ripoll en declaraciones a la Cadena Ser, recogidas por Europa Press, y ha pedido a sus conciudadanos que sean "capaces de diferenciar" y no estigmaticen a los padres y hermanos de los terroristas por los actos que han cometido.El consejero de Interior de Cataluña, Joaquim Forn, ha confirmado este lunes que el conductor de la furgoneta y. Lo ha dicho en una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, donde también ha apuntado que sobre el sospechoso pesa una orden de búsqueda y que trabajan con la hipótesis de que sólo habría un conductor. Sobre el paradero de Abouyaaqoub, Forn ha reconocido que no tienen indicios de que éste se pueda encontrar fuera de Cataluña, pero que se coordinarán con las policías europeas porque está "". Según las imágenes de las cámaras de seguridad que grabaron su huida, el terrorista, cuando bajó de la furgoneta, habría pasado por el mercado de La Boqueria hasta la Zona Universitària.