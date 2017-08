El Govern desoirá al TC si anula la ley del referéndum y aprobará las leyes de ruptura por decreto

El portavoz del Gobierno catalán, el consejero, ha asegurado este martes que su Ejecutivo celebrará el referéndum anunciado para el 1 de octubre aunque el Tribunal Constitucional (TC) lo anule: "Obedeceremos al Parlament con todas las consecuencias".En la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, ha asegurado que el Gobierno catalán será "", si bien ha declinado calificar este posicionamiento de desobediencia o desacato al TC.JxSí y la CUP prevén aprobar en los próximos días la ley del referéndum que da cobertura legal a la consulta, y Turull ha reivindicado que esta norma guiará la acción del Ejecutivo regional.También ha ironizado sobre que "", porque demuestra que en España no hay separación de poderes, ha defendido.Preguntado por el frente común de PP y PSOE contra el referéndum, ha respondido que "el Govern quiere darle la palabra para que decida su futuro".Además, Turull ha asegurado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, trata a los catalanes "" por no dejarles votar en un referéndum, y le ha acusado de no aportar ninguna propuesta para seducirles ni explicarles si tiene alguna oferta para ellos.Sobre la apuesta de la portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, por retirar las urnas si las hay el 1-O, Turull ha dicho que "muchos del PSOE quese pondrían las manos en la cabeza" al oírlo.Jordi Turull ha dicho que el Ejecutivo no descarta aprobar la ley del referéndum medianteen vez de la vía parlamentaria. Ha detallado que otra opción es la del artículo 81.3 del reglamento del Parlamento catalán, que permite introducir votaciones exprés de última hora en el pleno, y permitiría a JxSí y la CUP sortear la impugnación por parte del Estado.Preguntado por qué se plantea aprobar la ley del referéndum fuera del Parlamento regional, ha defendido que "", y ha asegurado que el Gobierno catalán no dará detalles de la operativa del 1-O hasta que no se convoque.