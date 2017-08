Pacma presenta 'Tauromaquia', un corto documental "desde el ángulo de la empatía con el toro"

El partido animalista Pacma presentó este miércoles 30 de agosto Tauromaquia , un corto documental de 29 minutos que muestra las diferentes partes de una corrida de toros completa, y que podrá verse en abierto en Internet a partir del próximo 6 de septiembre, tal y como señaló el director del film, Jaime Alekos , en la presentación a los medios.El videoperiodista Alekos tardó, con alrededor de 30 horas de grabación en 23 de corridas de toros de 15 ciudades diferentes, entre las que se encuentran Las Ventas de Madrid. "Hay mucha literatura sobre la tauromaquia, pero de todo lo que he leído, no encontré esta perspectiva, así es que he querido cubrir ese vacío informativo", señaló el director.Sin testimonios ni valoraciones, el documental recoge únicamente imágenes de las diferentes partes de una corrida de toros explicadas a través de citas literarias sobre el arte del toreo, por lo que para la presidenta de Pacma, Silvia Barquero , este trabajo "muestra"."Nos ha costado mucho esfuerzo y lágrimas ver este documental" pero es algoen el debate sobre la tauromaquia, según reconoció Barquero, que aseguró que habían recibidoante el estreno de este miércoles, por lo que la policía estuvo presente para evitar posibles disturbios, que finalmente, no ocurrieron.El objetivo de Pacma con este documental es alejarse de "la polémica" y. Por ello, explicaron que "se trata de un trabajo periodístico que desnuda una corrida de toros de cualquier artificio" para que el espectador pueda sacar su propias conclusiones."Queremosque giran en torno a este sangriento espectáculo, que sigue contando con el apoyo de las instituciones, aunque ya es rechazado mayoritariamente por la sociedad", concluyó Pacma.