Un juzgado suspende en Madrid un acto a favor del derecho a decidir tras un recurso del PP

Aquí tenéis el fallo del Juez. Esperamos que ahora Carmena SÍ cumpla la Ley y no permita que se celebre el acto pro-referéndum en Madrid. pic.twitter.com/3KnnAnmCan — J L Martinez Almeida (@jlmanavasques) 12 de septiembre de 2017

El PP "satisfecho"

Los organizadores no descartan recurrir la suspensión

El juzgado contencioso-administrativo 3 de Madrideste martes el acto previsto para este domingo en Matadero sobre la consulta en Cataluña, organizado por Madrileños por el Derecho a Decidir y patrocinado por la asociación La Comuna. El auto es firme y da tres días para la presentación de alegaciones.El anuncio lo hizo este martes en rueda de prensa urgente el portavoz del PP en el Ayuntamiento, José Luis Martínez-Almeida . El edil declaró que el acto "había sido", concretamente por el número 41 de su lista, Pedro Casas.El recurso fue presentado este lunes contra la autorización de la Junta de Arganzuela de la Nave de Terneras de Matadero para la celebración del acto Madrid por el derecho a decidir, quesobre los necesarios cambios políticos y sociales que hay que introducir en el régimen del 78, surgido de una transición tutelada". Almeida estuvoEn los fundamentos de derecho del auto, facilitado a la prensa, expone que la ley que regula el referéndum fue suspendida por el Tribunal Constitucional , por lo que la cesión del local de titularidad municipal "implica favorecer un acto de apoyo a una consulta convocada por una ley que ha sido suspendida" y que se dirige "claramente", concretamente en los artículos 1 y 2.Almeida le recordó esos artículos a la alcaldesa, Manuela Carmena, "por si se les ha olvidado". El artículo 1 establece que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho cuya soberanía nacionalmientras que el 2 se refiere a laEl juez también destacó que era "evidente que los bienes municipales tienen como función principal, entre los cuales no puede incluirse, en modo alguno, la pretensión de realizar actos públicos en favor de un referéndum ilegal, suspendido por el Tribunal Constitucional".Además, añadió que ", proclamada en la Constitución, así como contra la soberanía del pueblo español". "No es posible que un acto que abiertamente se dirige contra lo dispuesto en la Constitución y las resoluciones del TC pueda contar con el apoyo de un municipio que tiene la obligación de cumplir las leyes vigentes"", señaló.El edil del PP se declaró. "Basta ya de poner alfombra roja a los independentistas, basta ya de no pensar en la dignidad y de ponerse del lado de quien desafía las leyes y el Estado de derecho y no de quien defiende la Constitución", lanzó el concejal.Almeida pidió a Carmena quey aseguró que el PP, "aunque sea en solitario, seguirá defendiendo la Constitución, la ley y el Estado de derecho en Madrid a través de las vías políticas y, si no queda más remedio, por las jurisdiccionales". "Lo que estaba autorizado atenta directamente contra la soberanía nacional y contra la Constitución española", remachó."En Madrid", añadió el portavoz del PP, que cargó contra el "debate falsario sobre la libertad de expresión" porque de lo que se trata, en su opinión, es de un "debate sobre el respeto a la Constitución, la ley y el Estado de derecho". "Exigimos a Manuela Carmena que acate el Estado de derecho, la responsabilidad es de ella", zanjó.Los organizadores del acto sobre el derecho a decidir no descartan recurrir la suspensión cautelar, como ha señalado a Europa Press uno de los responsables que registró la petición en el Ayuntamiento,. Este ha asegurado que aún no tienen la notificación del juez, y hasta que no la tengan, no podrán recurrir. Una vez esté en su poder, valorarán si es posible recurrirlo. De momento, continúan con la rueda de prensa convocada para mañana en Traficantes de Sueños, donde explicarán el contenido del encuentro.Del mismo se ha expresado al ser preguntado por la celebración del acto a pesar de su suspensión. "No puedo decir ni sí, ni no;", ha apuntado.