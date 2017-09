Directo | El Govern envía una carta a los alcaldes en la que les insta a ceder locales para el referéndum y les da 48 horas para alegar

info Libre

La presidenta del Parlament,, suspendió en la madrugada de este jueves un pleno maratoniano de 16 horas que empezó el miércoles a las 10 y ha acabado sobre las 2 del día siguiente, y que sirvió servido para dar luz verde a la ley del referéndum. También se tramitópero su debate y votación se ha pospuesto para las próximas horas.La ley del referéndum fue la absoluta protagonista de la primera jornada, pues JxSí y la CUP pidieron al inicio del pleno incluirla en el orden del día, y se estuvo debatiendo sobre ella hasta que se aprobó a las 21.32 horas.te cuenta minuto a minutolo que está ocurriendo este jueves:El pleno del Tribunal Constitucional ha modificado el orden del día previsto inicialmente para su sesión ordinaria de este jueves parapresentado por el Gobierno contra la resolución de la mesa del Parlamento de Cataluña que permitió la tramitación y aprobación de la ley del referéndum de autodeterminación del uno de octubre.La sesión plenaria en el Parlament se reanuda con el debate de la proposición de la ley de la Agència Catalana de Protecció Social.La Generalitat abre el registro de voluntarios para el 1-O en una web del referéndum . En dicho portal, el Ejecutivo facilita la posibilidad de registrarse para ser voluntario en el plebiscito.El portavoz en el Congreso de los Diputados del PDeCAT,, y el portavoz adjunto de Junts pel Sí en el Parlamento catalán,, han tachado dela moción de censura que anunció este miércoles la líder de la oposición en Cataluña, Inés Arrimadas, contra el Gobierno de Carles Puigdemont. Arrimadas dijo ayer miércoles, tras aprobarse la ley del referéndum en el Parlament, que intentaría recabar apoyos entre algunos miembros del PDeCAT para que saliese adelanteEl presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el vicepresidente, Oriol Junqueras, han enviadopara avisarles de que deben ceder para el referéndum del 1 de octubre los locales que habitualmente se utilizan como puntos de votación, y dan 48 horas para confirmar que así se hará o bien para comunicar cualquier cambio o alegación. La misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press, está firmada por Puigdemont y por Junqueras, y se envió inmediatamente después de la firma del decreto de convocatoria del referéndum el miércoles en el Parlament –está fechada a 6 de septiembre–. Los líderes del Ejecutivo catalán explican que la ley del referéndum ya es vigente y que la norma establece que los ayuntamientosque se usan habitualmente como centros de votación.El presidente del Gobierno,pidió la noche de este miércoles un informe al Consejo de Estado sobre la ley del referéndum que aprobó el Parlament de Cataluña, según han informado fuentes del Ejecutivo. La solicitud del informe es el paso previo al recurso de inconstitucionalidad que aprobará el Consejo de Ministros extraordinario que el presidente del Gobierno tiene previsto convocar este jueves.El Parlament ha aprobado este jueves de madrugada la, el órgano que haga las veces de Junta Electoral Central en el referéndum del 1 de octubre, con los votos a favor de JxSí y la CUP (70), y los votos en contra de SíQueEsPot (8). Cs, PSC y PP no han votado y la formación naranja ha mostrado su rechazo a la iniciativa legislativa levantando las manos, durante la votación del último punto de la sesión de este pleno que comenzó el miércoles a las 10.00 horas. Durante esta votación no se ha llegado a llamar a los diputados a votar, por lo que alguno no ha llegado a hacerlo, han explicado fuentes parlamentarias a Europa Press.