Las ONG piden al Gobierno el cese de las exportaciones de armas a Arabia Saudí que puedan usarse en la guerra de Yemen

La campaña, de la que forman parte Amnistía Internacional, Greenpeace, FundiPau y Oxfam Intermón, ha pedido al Gobierno el cese de las exportaciones de armas a países como Arabia Saudí que puedan ser usadas en la guerra de Yemen.Los directores de las cuatro ONG han hecho esta exigencia a la Secretaría de Estado de Comercio del Gobierno español, que preside la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso que regula el comercio de armas, y a la que en mayoque aún no ha tenido lugar.Las ONG cifran enlas armas exportadas por España a Arabia Saudí desde el inicio del conflicto en Yemen en marzo de 2015, en el que al menos 5.144 civiles han perdido la vida y "las partes enfrentadas han cometido graves violaciones del derecho internacional con total impunidad".Según plasma el informe Armas sin control: Un oscuro negocio Marca España , haciendo un recorrido por todo el proceso de aprobación de las exportaciones y seguimiento posterior de las armas vendidas, existen una serie desobre la seguridad de que no son utilizadas contra la población civil en Yemen o para cometer crímenes de guerra."Las autoridades no han dado una respuesta satisfactoria a estas y otras preguntas clave", censuran las organizaciones, que denuncian además que las actas de la junta que aprueba las exportaciones son secretas y no permiten por tanto una adecuadaEl informe sostiene la urgencia de poner fin a las exportaciones a Arabia Saudí que puedan utilizarse en Yemen, revocando las ya aprobadas y no negociando nuevos contratos. Y avisa de que esadoptar medidas para mejorar la transparencia, el análisis de riesgo del uso de las armas previo a las autorizaciones, el control del uso de las armas exportadas y la necesidad de control parlamentario previo de determinadas exportaciones sensibles.Además, hacey los grupos parlamentarios, entre las que destacan la creación de una subcomisión parlamentaria que revise la aplicación de la ley con motivo del décimo aniversario de su adopción y que la reforma de la Ley de Secretos Oficiales de 1968 , impulsada por el PNV, se adecúe a las normas internacionales de derechos humanos.