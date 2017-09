El PP carga contra la iniciativa de Iglesias: "Es fruto de una estrategia para no definirse" sobre el 1-O

Carteles contra los concejales que no apoyan el 1-o

El vicesecretario de Comunicación del PP , valoró este lunes en rueda de prensa la convocatoria de Podemos de una Asamblea de diputados y alcaldes para demandar al Gobierno un referéndum pactado en Cataluña. Una iniciativa, que excluye a PP y Ciudadanos. A ojos de Casado, iniciativas como esta o la "indefinición" de Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, sobre el 1-O "son fruto de una estrategia interna para no definirse".El dirigente conservador insistió en que el Gobierno tiene todos los escenarios previstos y que no habrá referéndum el 1-o, pero evitó concretar cuáles serán los próximos pasos de Mariano Rajoy, con quien horas antes había participado en la reunión del Comité de Dirección. Casado no quiso hacer ninguna valoración sobre la aplicación del 155."Haremos lo necesario.Y como haremos los necesario no estemos en las respuestas", dijo. "¿Por qué ponen el foco en las respuestas?", se preguntó al tiempo que aseguraba que a quienes incumplan la ley "Por otra parte, preguntado sobre las informaciones que apuntan a un giro del PSOE respecto a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, el que recoge la suspensión de la autonomía, el dirigente conservador aplaudió que no se "demonice" este instrumento. Previamente se había quejado de que este artículo se había "demonizado muy hábilmente por parte del boque secesionista".Casado sostuvo que el Gobierno está dispuesto a hablar y siempre lo ha estado. No cerró la puerta a una reforma constitucional, pero advirtió: "La reforma constitucional no puede ser un placebo" para intentar frenar a quienes piden la independencia.Al arranque de la rueda de prensa, Casado criticó con dureza los carteles de Arran (movimiento juvenil vinculado a la CUP) en los que se señala a los concejales que no apoyan el referéndum: "Nos recuerda a algo que vivimos en el País Vasco", dijo. Al tiempo que lo vio algo propio de los estados "totalitarios".