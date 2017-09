El PSOE fuerza a los demás grupos a pronunciarse en el Congreso sobre su propuesta de diálogo para Cataluña

Los socialistas decidieron este lunesEste martes llevarán a la junta de portavoces del Congreso su propuesta debajo la fórmula mucho más genérica de “comisión no permanente para la evaluación y modernización del estado autonómico”.El PSOE, quese había mostrado dispuesto a dejar el trámite para después del 1 de octubre con tal de garantizarse el apoyo de la mayoría de las formaciones políticas representadas en la Cámara alta y, especialmente, la del Partido Popular.Pedro Sánchez, sin embargo, ha decidido activar ya en el Congreso este debate, pensando en que, en todo caso, la creación de la comisión no se producirá antes del día en el que la Generalitat planea celebrar su referéndum. Eso sí: el PSOE lo ha hecho público e y proponer una movilización política de diputados, senadores, parlamentarios autonómicos y alcaldes para presionar al Gobierno de Mariano Rajoy y exigirle que negocie con la Generalitat una solución dialogada.El trámite de este martes hará que todos los portavoces parlamentarios tengan que. Y aunque no supondrá la creación de la comisión (su aprobación depende la Mesa, que como muy pronto no se ocupará de asunto hasta la semana que viene, ya a pocos días del 1 de octubre) los socialistas le otorganporque esperan que se visualice una gran mayoría (a escala española pero también catalana) favorable a la apertura de mecanismos de diálogo.El respaldo de PP, PSOE, Unidos Podemos y el PDeCAT espara garantizar su creación. Aunque, pese a sus reticencias, los socialistas no quieren descartar el apoyo de Ciudadanos y del PNV. En cualquier caso la Junta de Portavocesa favor o en contra, del espacio de diálogo a través del cual los socialistas quieren devolver al terreno de la política la búsqueda de una solución para el encaje de Cataluña en España.Una vez que la Junta de Portavoces dé su visto bueno, el PSOE da por hecho que la Mesa del Congreso su creación. Si no hay retrasos, los socialistas confían en que la comisión pueda quedarLa propuesta de los socialistas es crear una comisión abierta “en la que todas las partes estén representadas” que haga posible transitar “desde el desencuentro actual a un. Esa comisión, después de analizar el problema, tendría como misión hacer “propuestas de mejora institucional, normativa y de todo tipo” en relación con el modelo y la política territorial pero “específicamente paraaportando “soluciones satisfactorias que susciten apoyo mayoritario en Cataluña y en el resto de España”.