Directo: El Ministerio del Interior toma el control de los Mossos

Ens podran prendre el comandament dels Mossos, acusar-nos de sediciosos i ofegar institucions catalanes. Però no ens silenciaran. Guanyarem! pic.twitter.com/BRZ742zYca — Jordi Sànchez (@jordisanchezp) 23 de septiembre de 2017

No es poden posar portes al camp: en aquesta web trobaràs el lloc on et correspon votar l'1 d'octubre https://t.co/XdvtLJ2ARt #1Oct — Carles Puigdemont (@KRLS) 23 de septiembre de 2017

Faltan ocho días para ely la tensión entre Gobierno central y Generalitat es cada vez mayor.te cuenta minuto a minuto lo que está ocurriendo este sábado:El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha considerado que el control de los Mossos d'Esquadra por parte del Ministerio del Interior es una prueba de lade Cataluña., alto cargo del Ministerio del Interior, asumirá por mandato del fiscal superior de Cataluña la coordinación de los Mossos d'Esquadra en las actuaciones relacionadas con el referéndum.El presidente de la ANC, Jordi Sànchez, ha asegurado que"quitarles el mando de los Mossos"El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha advertido de que la respuesta judicial y policial destinada a impedir el referéndum "no sólo no resolverá el problema,". Ha defendido que el PSC no puede "aparecer en ningún caso al lado de los que quieren coartar las libertades", y ha arremetido contra la denuncia por sedición presentada por la Fiscalía por las concentraciones celebradas en Barcelona. "Se intenta. No puede ser", ha asegurado.El fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, convocó este mediodía una reunión con los mandos de los Mossos d'Esquadra, la Guardia Civil y la Policía Nacional para comunicarles una orden según la cual todos los cuerpos pasan a estar. En concreto, el fiscal justifica esta petición "para mantener el orden y prevenir delitos" durante estos días en relación con la celebración del referéndum.han pasado la noche en el edificio histórico de la Universitat de Barcelona (UB) para mostrar su apoyo a la celebración del referéndum. Un portavoz de los estudiantes ha explicado a Europa Press que durante este sábado harán, como David Fernández y Eulàlia Reguant, de la CUP, así como de otras formaciones durante la jornada.El líder de IU, Alberto Garzón, defendió la necesidad de que exista uny ha denunciado la actitud "autoritaria y reaccionaria" del PP y Cs, una posición "torpe a la que se suma el PSOE de Andalucía". "Son incapaces de comprender que en Cataluña hay un problema político que requiere de. Nos están llevando a un estadio de represión, inédito en sociedades democráticas", agregó.El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, difundió unLo ha hecho después que el Tribunal Superior de Justícia de Cataluña (TSJC) instase este viernes a la Guardia Civil aa la página web onvotar.garantiespelreferendum.com, que aún sigue activa.