Ruth Ortiz celebra la inclusión de las madres como víctimas en el nuevo Pacto contra la Violencia de Género

Ruth Ortiz, la madre de los dos menores asesinados por José Bretón , ha asegurado haber recibido "con alivio" la decisión de incluir en el Pacto de Estado de Violencia de Género que se aprueba este jueves en el Congreso la consideración de lascomo víctimas de la violencia machista."Ya era hora", ha asegurado Ortiz en una entrevista en la Ser recogida por Europa Press, horas antes de asistir en el Congreso a la aprobación del Pacto . La madre de los dos menores asesinados ha aseguradoporque supone "un paso bastante importante" para la lucha contra la violencia de género.Para Ruth Ortiz erade maltrato. "No hay mayor maltratador que el que mata a tus hijos y lo saben, saben que te hacen un daño que te dura de por vida y por eso no me entraba en la cabeza que no fuésemos consideradas víctimas de violencia machista".Ortiz ha explicado los apoyos con los que ha contado en su recuperación tras la pérdida de sus dos hijos y ha asegurado estar en contacto con otras madres en la misma situación. "Me dieron una ayuda de inserción social porque, aunque no me correspondía, nadie se atrevía a negármela y, pero en el momento en que necesitas una terapia especial o te ayuda tu familia o te quedas sin ella", ha indicado.Ha incidido, precisamente, en la importancia de que las mujeres cuenten con una red de apoyo en situación dramáticas como la suya. "Las que nos recuperamos antes somos las que tenemos apoyo suficiente y ayuda por parte de la familia, de los amigos...