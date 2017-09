Una urna de plástico

El Govern ha explicado este viernes lospara el referéndum del próximo domingo en una rueda de prensa ofrecida en catalán, inglés y castellano. El, ha reiterado que "el domingo se podrá votar con normalidad".Según ha detallado Turull,el 1-O., ha señalado el conseller, que ha asegurado a los "más de 5 millones de catalanes que están llamados a las urnas" que "todo el mundo podrá votar". Concretamente, Turull ha destacado que se podrá votar "desde lasde la mañana hasta las", y que "el síndic de Greuges estará toda la jornada observando y siguiendo de cerca el proceso electoral", en cuyo censo estánPreguntado por el órgano que se encargará del recuento y la validación de los resultados, el portavoz ha declarado que "el domingo habrá un dispositivo por el cual, pero ha advertido de quedel Estado.Por otro lado, el conseller ha criticado que: de reunión, de expresión o de inviolabilidad del correo postal", cargando contra "el Gobierno del PP, que ha actuado de forma totalmente desproporcionada".El, ha querido manifestar que. También ha defendido a los 14 miembros del Govern detenidos: "Son personas honestas y honradas, que han luchado contra la corrupción". "Algo que no puede decir" el Gobierno español.Junqueras ha abundado en que el Estado español "está llevando a cabo medidas excepcionales" . "Son medidas excepcionales en Europa, por lo que. El vicepresident ha afirmado que la votación del domingo, y ha asegurado que pretenden permitir que todo el mundo exprese su voluntad democrática, "especialmente aquellos que no comporten nuestros objetivos políticos". Asimismo, ha llamado a quienes quieran votar a que, ha afirmado. Junqueras ha concluido asegurando que el Govern está convencido "de que el resultado tendrá toda la validez". Oriol Junqueras ha manifestado que respetarán la voluntad de los ciudadanos, aunque: "Nosotros actuaremos con la máxima responsabilidad. Esto también incluye el respeto al mandato democrático de los ciudadanos. De momento estamos concentrados en la celebración del 1 de octubre".El, que ha hecho su intervención en inglés, ha mandado un. Romeva también ha declarado que el referéndum "no es una consulta ilegal, no es un delito, no es un crimen, y eso es importante, porque la Constitución española no prohíbe un referéndum".Asimismo, ha añadido que "esta respuesta represora por parte del Estado es una, y ha expresado el conflicto con el Estado como "dos proyectos enfrentados: uno es la democracia; otro es la negación de la realidad y de la voluntad de la ciudadanía".El Govern ha presentado este miércoles el modelo de urna que quiere instalar en los colegios electorales este domingo: son de plástico blanco y muestran el emblema de la Generalitat en el centro, a diferencia de las urnas habituales, de metacrilato transparente.