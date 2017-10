Más de 200 guardias civiles denuncian que han sido obligados a dejar su hotel en Calella

Amenazas dirigidas a niños y familiares

Versiones del Ayuntamiento y de Pablo Iglesias

Más dehan denunciado este lunes que han sido obligados a dejar el hotel en el que se alojaban en Calella, a 50 kilómetros de Barcelona, un día después de participar en el operativo ordenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para impedir el referéndum de este domingo.El abogado Antonio Suárez Valdés ha anunciado, en declaraciones a Europa Press, que presentará en nombre de los agentes afectadoscontra la gerencia del Hotel Vila de Calella y contra el Ayuntamiento de este municipio por unLa mayoritaria Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) también ha denunciado en un comunicado estos hechos, señalando que "continúa ypor parte de los independentistas". Esta organización asegura que son 250 los guardias civiles a los que esta mañana se les ha comunicado que tienen que dejar el establecimiento en el que llevaban varios días pernoctando.Según el abogado Suárez Valdés, la decisión se ha comunicado tras las "que se manifestaron en la puerta del hotel". La gerencia les ha dicho que tomaban la decisión, aludiendo a "una presunta amenaza de corte de luz y agua corriente".En la puerta se ha colgado el cartel de cerrado. Europa Press ha intentado sin éxito hablar con la dirección del establecimiento. Tampoco se pueden hacer reservas desde su web, donde aparece un comentario de un usuario que dice: "No he estado y no puedo opinar sobre la calidad del establecimiento.por el simple hecho de alojar a tanto valiente que ha estado repartiendo leña el 1 de octubre en Cataluña".Según el letrado, los agentes se encuentran en la calle y a la espera de ser reubicados por la Dirección General de la Guardia Civil. Según informan algunos de los agentes, la alcaldesa de Calella, Montserrrat Candini , del PDeCAT, habría llamado al director del hotel esta mañana y le habría dicho que o echaba a los agentes odel establecimiento.También señala que varios de los trabajadores habrían recibidotanto hacia ellos como hacia sus familias. La decisión se ha adoptado tras el dispositivo policial para evitar el referéndum de este domingo. Los agentes de la Guardia Civil regresaron a su hotel de este pueblo, de 18.000 habitantes, y aseguran que sufrieron unSegún los agentes, soportaron gritos, insultos e incluso elhasta altas horas de la madrugada. Estos agentes se encuentran comisionados en Cataluña y proceden en todos los casos de otras comunidades.AUGC ha mostrado su "por este clima de hostilidad hacia los guardias civiles, una situación que se ha desbocado en tan sólo unos días, y que dificulta enormemente el trabajo de los agentes en defensa de la legalidad y el orden en Cataluña". La asociación profesional destaca que este acoso está "ya" provocandoincluso en el seno familiar de trabajadores que hasta hace escasas fechas vivían plenamente integrados en Cataluña."Es el caso de un agente destinado en la provincia de Lleida, que esta mañana ha conocido que en el colegio de su hijo, de tan solo cinco años, el profesorado estaba relatando a los alumnos un discurso en el que sey los policías nacionales en la jornada de ayer", denuncian.Elpor su reacción ante la protesta "pacífica" frente al establecimiento de un grupo de personas que "ejercían su derecho democrático" tras una jornada en la que, según su versión, se le impidió ejercer el voto.Según un vídeo difundido por Ràdio Calella, los manifestantes les gritaron que se fueran, les insultaron reiteradamente y les llamaron fascistas con continuos reproches por la actuación en la jornada del referéndum.La alcaldesa de Calella, Montserrat Candini, asegura que un grupo de estos guardias civiles, tras el escrache,. Al lugar acudió una patrulla de los Mossos d'Esquadra, que recibieron el aviso por parte de los agentes del Instituto Armado de que un grupo estaba ante su hotel, en la calle Sant Josep, gritándoles.Según indicaron desde la Policía catalana, acudieron al lugar e hicieron un cordón de seguridad, e intentaron mediar para que la gente se fuera. Los agentes, según ellos, cruzaron el cordón y comenzaron a cargar contra los manifestantes con porras extensibles. El incidente concluyó a la 1.30 horas dejando, según el Ayuntamiento,que requirieron atención médica.Esta tarde, el líder de Podemos, Pablo Iglesias , se ha hecho eco de la denuncia de los vecinos que realizaron el escrache y luego supuestamente fueron perseguidos por guardias civiles. "Si esto es cierto", ha comentado,