Sánchez pide a Rajoy que “abra una negociación de forma inmediata” con Puigdemont

El secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, ha reclamado al presidente Mariano Rajoy “que reestablezca el contacto” y “abra unacon el president de la Generalitat para establecer un dialogo”. Así lo confirmó el PSOE a través de un escueto comunicado al término de la reunión que ambos han mantenido en el Palacio de La Moncloa duranteSánchez ha instado a Rajoy a “cumplir el compromiso de abrir una ronda de conversaciones” quecon representación parlamentaria para abordar la crisis de Cataluña (no los menciona expresamente, pero la redacción de la nota de prensa supone incluir a PDeCAT y ERC). Y le ha instado a emprender este diálogo “con ambición y sin exclusiones ”, abierto a “todas las formaciones” y con la intención de superar “la dialéctica de bloques” entre independentistas y no independentistas.Durante la reunión, el líder del PSOE ha aprovechado para expresar a Rajoy su “rechazo a lasque dejaron un balance de centenares de heridos”. Y le avanzó que el Grupo Parlamentario Socialista exigirá “explicaciones y responsabilidades” al Gobierno en el Congreso de los Diputados.Las explicaciones acerca de la reuniónEl comunicado oficial apenas ocupa una página y apenas añade contenido a las palabras que pronunció por la mañana el secretario de política federal del PSOE, Patxi López.López reclamó sentarse “para hablar del encaje de Cataluña en España”. Sobre “cómo restablecemos la convivencia y la concordia, sin exclusiones ni apriorismos”. “Y frente a eso”, anticipó,no hay declaración de independencia; nos sentamos a hablar”.El diálogo, subrayó,“Lo importante del diálogo es cómo concluye; ponerse de acuerdo entre quienes estamos de acuerdo no tiene valor político”, razonó.“Hay que demostrar a Cataluña que hay un país que da acomodo a la diversidad”, argumentó. Y para hacerlo, aseguró,que renuncie previamente a su punto de vista; se puede entablar un diálogo y restablecer la legalidad al mismo tiempo.