Una iniciativa ciudadana llama a la movilización para evitar los "bloques" y los "bloqueos" en Cataluña

Carácter apartidista

Un llamamiento a la intervención de la sociedad para evitar que España. Eso sostienen sus promotores que es ¿Hablamos? , una iniciativa que empezó a gestarse el pasado lunes en una conversación entre "un grupo de amigos y compañeros" de Madrid preocupados por la herida que la violencia policial en Cataluña durante el referéndum del 1-O podía generar en la sociedad.En ese momento ya empezaba a endurecerse el conflicto entre los principales actores de Cataluña y España y se hacía visible su incapacidad para abrir una vía de diálogo que proporcionara una salida negociada a la situación. Así que decidieron canalizar esa "rabia" y "tristeza" en una convocatoria de movilizaciones para este sábado, a las 12 del mediodía, ante los ayuntamientos de todas las capitales de provincia. Sin banderas, sólo con ropa blanca o lazos y carteles blancos.En su manifiesto, en el que señalan que "España es un país mejor que sus gobernantes", hacen una llamada aly subrayan en que "en lugar de levantar muros", es necesario un lienzo en blanco para construir en común un país. "Como ciudadanos debemos negarnos a que nos metan en un callejón sin salida. No en nuestro nombre", insisten en un texto que colgaron en Facebook el martes, cuando también empezó a correr por los grupos de WhatsApp.Sus promotores mantienen que el movimiento no cuenta con apoyo, ni lo quiere, de. De hecho, su manifiesto incluye varios toques de atención para la clase dirigente, a la que acusan de no haber hecho su trabajo. "Es hora de estar juntos para mostrarles que han sido incapaces e irresponsables y que existe otro modo de hacer las cosas, sin bloques ni bloqueos. Tenemos que apostar por la vía del diálogo, por el respeto y el entendimiento", puede leerse en su manifiesto.No obstante, a través de las redes sociales, cargos públicos como el líder de Podemos,, o la alcaldesa de Barcelona,, han mostrado su respaldo a la convocatoria. Por su parte, el PSC ha enviado una carta a los militantes en la que les anima tanto a asistir a esta movilización como a la convocada el domingo contra la independencia en Barcelona por Societat Civil Catalana y que discurrirá bajo el lema Prou! Recuperem el seny.Organizaciones como Greenpeace, Ecologistas en Acción o la Unión de Actores también se han unido a la movilización impulsada por ¿Hablamos?Este jueves, el movimiento salió a aclarar que su iniciativa tenía un carácter. "Pedimos a los partidos políticos respeto y que se mantengan a un lado. Aunque siempre nos parecerá perfecto que vengan, participen y ayuden quienes quieran, se identifiquen con unos o con otros. Eso sí, garantizando que se comprometen con el diálogo y la democracia", dejaron por escrito sus promotores ante las insistentes preguntas de ciudadanos sobre si había algún partido político detrás de la movilización.La iniciativa recuerda de manera irremediable a los inicios del 15-M, que también tuvo su origen en una página de Facebook en la que el colectivo Democracia Real Ya (DRY) pedía "una gestión de la crisis a favor de la sociedad". Dos días antes del 15 de mayo de 2011, alrededor de 40.000 personas habían confirmado su asistencia en la red social. ¿Hablamos? contaba este viernes con alrededor de 20.000 seguidores en esa misma plataforma.