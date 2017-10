Rivera defiende un "pacto previo" de los "partidos constitucionalistas" en las siguientes elecciones catalanas

"Un problema de fondo"

Elha propuesto este viernes que los partidos constitucionalistas lleguen a uncatalanas para "formar un gobierno alternativo" al de los independentistas, donde la lista más votada pueda gobernar en coalición con otros partidos.En declaraciones a Antena 3 recogidas por Europa Press, ha afirmado que hasta que los, el conflicto secesionista "puede parar un cuarto de hora pero reaparecer en dos años"., ha añadido."Los partidos constitucionalistas no solo hacemos acuerdos en el último momento, sino que creemos en la victoria, y para mí eso pasa por un acuerdo en el que lacon otros partidos constitucionalistas", ha explicado.Con respecto al líder de Pablo Iglesias , se ha mostrado confiado en que su formacióny ha asegurado que "tendrá que decidir" entre el líder de ERC y actual vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y "el candidato constitucionalista" cuando vea "sus pocos escaños".Por otro lado,que se está haciendo a los productos catalanes "por el mero hecho de que provienen de Cataluña" y ha recordado que esto también "perjudica a empresarios valientes que dan la cara por España en la Comunidad Autónoma", ya que "los productores de esos productos pueden no ser separatistas".Rivera ha asegurado quedel president de la Generalitat, Carles Puigdemont, en la que aclara si el martes declaró o no la dependencia y ha explicado que se trata de "un problema de fondo" que necesita diálogo "pero dentro de la democracia, ya que fuera de ella no hay nada que dialogar".Además, ha insistido en que esya que, según él, no puede meterse en "la cabeza de un señor que delinque". "Soy incapaz de meterme en el cerebro de un presidente que se ha saltado las leyes, la democracia y la Constitución", ha concluido.