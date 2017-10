Colau pide "diálogo, serenidad y soluciones políticas"

Honrar a las víctimas del franquismo

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau , ha reclamado este domingopara resolver el conflicto que vive Cataluña, en unos momentos que considera difíciles, informa Europa Press.Lo ha dicho durante una comparecencia ante los medios tras participar en la ofrenda ante la tumba del expresidente de la Generalitat Lluís Companys , en el Cementerio de Montjuïc, por elAda Colau también resaltó la importancia de, cualidad que a menudo no se está dando, según ella.Y dijo que posibilitar el diálogo implica: por eso, considera que el vicepresidente de comunicación del PP, Pablo Casado, las traspasó al decir que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, puede acabar como Companys "Casado no está capacitado para interlocutar con Cataluña y para una solución democrática.porque no necesitamos más pirómanos", reclamó la alcaldesa.Hizo hincapié en la necesidad dedel fascismo y la dictadura: "Un pueblo que no tiene memoria no tiene futuro. La democracia necesita memoria".La alcaldesa participó en la ofrenda junto a otros miembros del gobierno municipal, como el primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, y el cuarto teniente, Jaume Asens, y se ha encontrado con su antecesor al frente del Ayuntamiento, Xavier Trias.