El magistrado del Tribunal Supremoha citado el próximo 11 de enero, a las 09.30 horas, al exconseller de Interior de la Generalitaty a los líderes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural,, para volver a tomarles declaración tal y como ellos habían solicitado, han informado fuentes jurídicas.La petición de una nueva comparencencia ante LLarena –que investiga a Forn y a los conocidos como los Jordis porque concluyó con la declaración unilateral de independencia de Cataluña el pasado 27 de octubre– fue realizada por las defensas después de que el pasado 4 de diciembre el instructor decidiera mantener a todos en prisión incondicional junto al exvicepresidente Oriol Junqueras. Al primero, en la cárcel desde el pasado 2 de noviembre, se le imputan rebelión, malversación de fondos públicos y sedición, mientras que a los líderes sociales, que cumplen prisión desde el 16 de octubre, únicamente se les acusa de este último delito.Se trata de los únicos cuatro investigados en esta causa que continúan en prisión preventiva, puesto que Llarena sí accedió a acordar la libertad bajo fianza de 100.000 euros para otros siete exconsellers que se encontraban en prisión desde el pasado 2 de noviembre por orden de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela. Por su parte, el magistrado del alto tribunal ya había dejado anteriormente en libertad a la presidenta del Parlament de Cataluña,y al resto de exmiembros de la Mesa también investigados en este procedimiento.En el caso de Junqueras, su defensa no ha pedido que vuelva a declarar ante el juez sino la celebración de una vista de apelación ante la Sala -el órgano superior al instructor Llarena- para que ésta revise su permanencia en prisión. Llarena ha dado traslado de esta petición a la Fiscalía y al resto de partes personadas para que se posicionen respecto a esta petición, por lo que la decisión del tribunal, han informado fuentes del alto tribunal.En el auto en el que acordó la libertad de los miembros del exGovern en España llarena distinguió entre las actuaciones de éstos y los casos de Junqueras, Forn, Sanchez y Cuixart y argumentó que sus aportaciones a lo ocurrido estuvieron "directamente vinculadas a una explosión violenta que, de reiterarse,a quienes se vean alcanzados por ella". En ese sentido, su auto recordaba varias actuaciones violentas como el "asedio" por decenas de miles de personas a una comisión judicial que registraba la Consejería catalana de Economía en Barcelona.Igualmente, Llarena diferenciaba entre la actuación de los miembros de la Mesa del Parlamento catalán, cuya aportación se limitó ase habían dictado, y la actuación de los otros diez querellados, en los que el juez aprecia un juicio razonable de riesgo de reiteración delictiva, por la "lesividad" que puede acompañar a la reiteración de sus aportaciones."El riesgo de reiteración de sus conductas –añadía el magistrado– impone a este instructor un mayor grado de rigor y cautela, a la hora de conjugar el derecho a la libertad de los investigados y el derecho de la comunidad de poder desarrollar su actividad cotidiana en un contexto despojado de cualquier riesgo previsible deque lesionen de manera irreparable, no sólo su convivencia social o familiar, así como el libre desarrollo económico y laboral, sino la propia integridad física", expone el auto.En el caso de Junqueras, Forn y los Jordis concluía el riesgo de reiteración delictiva "refleja la probabilidad de que puedan reproducirseconsecuencias para la comunidad".El peligro, según el juez, no desaparece con la formal afirmación de que abandonan su estrategia de actuación y con la determinación judicial desi sus afirmaciones resultan mendaces, "sino que exige constatar que la posibilidad de nuevos ataques haya efectivamente desaparecido, o que paulatinamente se vaya confirmando que el cambio de voluntad es verdadero y real".