Gallardón ve "ética" la compra de Inassa desde una empresa panameña y la respalda pese a no saberlo entonces

El exconsejero de Hacienda dice que no habló con Gallardón

El expresidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón ha señalado este viernes quepor parte del Canal de Isabel II a través de una empresa de Panamá, entonces certificado como paraíso fiscal; y tras lo escuchado hasta ahora ha respaldado esta decisión, ha informado Europa Press.En la comisión de investigación sobre corrupción política de la Asamblea de Madrid, Gallardón ha traídoproporcionada ahora por la Consejería de Presidencia sobre el acta de la decisión tomada por el Consejo de Gobierno y toda la documentación añadido sobre Inassa en noviembre de 2001.El también exalcalde de la capital ha admitido quea través de una empresa de Panamá, Aguas de América. Pero que tras escuchar en esta comisión en las últimas semanas al exgerente Arturo Canalda y al exconsejero Mayor Oreja, y también este viernes a sus consejeros Pedro Calvo y Juan Bravo,, teniendo en cuenta que fue amparada por el bufete de abogados Garrigues, "el mejor fiscalizador de España entonces".Gallardón ha recordado que fue el Consejo de Administración del Canal el que conocía los detalles y en él había cuatro militantes del PSOE, representantes de los sindicatos y altos cargos del Estado, entre otros. "No se comunicó al Consejo de Gobierno, porque, cómo se instrumentabilizaba la operación; pero lo respaldo. No veo ningún motivo de reproche del Canal", ha dicho.El expresidente regional ha explicado que se compró en Panamá a través de "una empresa tenedora" de acciones. "¿En qué afecta eso a la Comunidad de Madrid? Si el objeto de la compra el vendedor dice que lo instrumente en Panamá. Y que con un informe de Garrigues que dice que no afecta en nada, me parece correcto. Creo que es legal y", ha apostillado.El presidente de Adif y exconsejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid,, ha asegurado asimismo este viernes que la compra de Inassa en 2001 era una de las operaciones más relevantes del Canal de Isabel II en esos momentos, "una más" en esa época, y que no habló de esta adquisición con el expresidente regional Alberto Ruiz-Gallardón.En la comisión de investigación sobre corrupción en la Asamblea, Bravo también ha asegurado que su ánimo es "esclarecer" cualquier "sombra" vertida sobre la gestión del Gobierno regional en el año 2001, que fue a su juicioy desea que la "verdad" coloque "a cada uno en su sitio".Además, ha subrayado que el Consejo de Gobierno simplemente aprobó la creación del Canal Extensia para comprar la empresa en su extensión de actividad en Latinoamérica y el permiso de endeudamiento de cara a acometer la operación, pues esas eranEn consecuencia, ha apuntado que este órgano, a través de la sociedad Aguas de América en Panamá, pues eso correspondía al Consejo de Administración del Canal de Isabel II, transacción que contaba con garantías económicas y jurídicas.