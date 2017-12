La Asociación Judicial Francisco de Vitoria, que ha publicado el “poema” en su revista, lo rechaza. Agradezco la rectificación pero creo que no es suficiente. Tenemos derecho a saber qué juez español es autor de un escrito discriminatorio, machista y agresivo contra las mujeres pic.twitter.com/iyo6HeF4pw — Irene Montero (@Irene_Montero_) 15 de diciembre de 2017

"La diputada [Irene] Montero / Ex pareja del "Coleta" / Ya no está en el candelero /. Así concluye un poema que publica en su revista la asociación de jueces Francisco de Vitoria . El texto, que incluye una foto de la portavoz de Podemos en el Congreso, y firmado bajo el seudónimo El Guardabosques de Valsaín, ha generado en las últimas horas una gran polémica en redes sociales.La propia Montero lo ha calificado de, y aunque ha agradecido las disculpas de la asociación, ha señalado que "no basta", y ha exigido que se de a conocer el nombre que se oculta tras el seudónimo.Por su parte, la asociación, que ya publicó un tuit pidiendo disculpas, ha emitido un comunicado este viernes en el que: "Reiteramos que no compartimos su contenido y nuestras disculpas a Irene Montero y Tania Sánchez ". Consideran que el artículo, aunque "no expresa el sentir de la asociación", "nunca debió publicarse por ser objetivamente atentatorio contra la igualdad de género"."Expresamos nuestra repulsa a cualquier expresión sexista y atentatoria contra la dignidad de las mujeres", apuntan en el comunicado, y lamentan "el daño que dicha publicación haya podido causar a quienes la hayan leído y, especialmente,, como legítimas representantes de sus electores y, sobre todo, como mujeres".