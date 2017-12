Puigdemont defiende que la excarcelación de los políticos presos y de los 'jordis' debe ser parte de "la solución"

El president cesado de la Generalitat y candidato de JuntsXCat a las elecciones catalanas del 21D,, ha asegurado en una entrevista con eldiario.es que su regreso desde Bruselas, así como "" debería formar parte "" al conflicto catalán. Ante la repregunta de que "la justicia va por un lado y la política por otro", Puigdemont lo niega tajantemente: "En España hay cantidad de fiscales amigos, jueces amigos, los abogados del Estado que actúan al dictado de los políticos", por lo que apuesta por una retirada de la causa contra los políticos independentistas y los líderes de Òmnium y ANC.El expresident, convocada por el Gobierno central haciendo uso del artículo 155 de la Constitución. "Creo que nadie va a tener ninguna duda de que", ha afirmado. Defiende su derecho a volver a Cataluña si gana las elecciones: "No pierdo y no debo perder mis derechos por estar en una cárcel de manera provisional y además de manera injusta y abusiva. Legalmente yo puedo ser investido y tienen el deber de dejarme asistir al debate de investidura". Tacha de "fake news" que el Gobierno tema que pueda volver en el final de campaña, provocar su arresto y movilizar a los electores a su favor. "Hay siempre un imaginario de una amenaza que cada vez hacen mayor pero que no tiene fundamento", asegura, peroPuigdemont ha analizado la relación de su candidatura con ERC, que les supera ampliamente en las encuestas. El candidato de JuntsXCat defiende que eRechaza que Junts per Catalunya, a la hora de abordar una investidura en el Parlament, vote a un candidato de la formación republicana, ya sea Oriol Junqueras, en prisión provisional, o Marta Rovira: "Trabajamos en la idea de la restitución del Gobierno, del vicepresidente y de los consellers", un objetivo para el que, afirma, cuenta con la colaboración de Esquerra.La larga sucesión de eventos desde el referéndum del 1-O hasta la situación actual ha sido analizada por el president destituido. "Yo cometí el error de creer que después de más de 40 años habría ya una maduración y la generación de demócratas del conjunto del Estado español haría evidente que cuando sale a relucir un problema político la necesidad es establecer un diálogo político", declara. Considera como una equivocación personal pensar que, algo que ahorapero que no rechaza que pueda producirse en un futuro. "Aquí sólo hay el Código Penal, la represión. No ha habido nada más", insiste. Ataca duramente al PSC y a Miquel Iceta, preguntado por su propuesta de indulto a los políticos presos catalanes. "Lo que pueda decir el señor Iceta es irrelevante. Él es un encargado del señor Rajoy", afirma Puigdemont, que acusa al líder socialista de "reírse un poco de la situación de los encarcelados y los que estamos en el exilio" y asegura que"Hay que aceptar la realidad, que a lo mejor no le gusta", ha declarado.