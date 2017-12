Causas pendientes en Italia

La jueza sustituta del Juzgado de Instrucción número 2 de Alcañiz ha decretado, por la muerte este jueves de dos guardias civiles , Víctor Romero y Víctor Jesús Caballero, y del ganadero José Luis Iranzo . Los tres fallecieron a consecuencia de los disparos efectuados presuntamente por el también conocido Igor el Ruso en una masía situada entre las localidades de Andorra y Albalate del Arzobispo, en la provincia de Teruel, informa Europa Press.El Juzgado ha recibido este domingo, de manos de la policía judicial, el atestado sobre este triple crimen. Después, Norbert Feher, que se encontraba en la Comandancia de la Guardia Civil de Teruel, ha sido trasladado a las dependencias judiciales de Alcañiz, dondeLos dos agentes de la Benemérita y José Luis Iranzo han perdido la vida en el marco de una operación en la queUno de ellos no podía abrir la puerta de su masía y fue a llamar a un cerrajero, cuando por fin pudieron abrirla alguien les disparó desde el interior de la vivienda.Tanto el cerrajero, de 42 años, como el propietario de la casa, de 73 años, resultaron heridos graves. Las víctimas pudieron informar al Instituto Armado de lo ocurrido, pero como en el momento en el que sucedieron los hechos había escasa visibilidad,Tras conocer lo sucedido, la Guardia Civil puso en marcha un amplio operativo para localizar al autor de los disparos. En el ámbito de esta investigación contaron con la colaboración del ganadero José Luis Iranzo, quien por su trabajo conocía muy bien la zona y estabaPrecisamente, en la masía que tenía la familia de Iranzo entre las poblaciones de Albalate y Andorra fue donde el jueves, 14 de diciembre, se localizó a Norbert Feher, quienEl tirador huyó del lugar en una furgoneta verde, que robó a José Luis Iranzo.Tras elaborar un retrato robot y transcurridas varias horas de pánico entre los vecinos de la zona, la Benemérita desplegó un amplio dispositivo para, para lo que dispuso de controles en varias carreteras.Finalmente, Norbert Feher fue detenido por una patrulla en el término municipal de Cantavieja, se encontraba a unos 200 metros de la furgoneta, con la que se había accidentado., entre ellas dos pistolas Beretta sustraídas a los agentes que había atacado.Igor el Ruso ha tenido que comparecer este domingo desde los juzgados de Alcañiz, por videoconferencia, ante la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela,, por delitos de robo y asesinato., y ha añadido que se encontraba en España desde el mes de septiembre y que no tenía ningún trabajo. A pesar de que ha aceptado la entrega, ésta no se ejecutará hasta que cumpla con sus responsabilidades penales que tiene en España.