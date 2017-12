Carmena: "No puedo tener un edil de Hacienda que no apoye su propio plan económico"

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, justificó el cese del ya ex concejal de Hacienda del ayuntamiento, Carlos Sánchez Mato, afirmando que no puede tener en su equipo a un edil de este ramopara evitar la intervención de las cuentas del consistorio por parte del Ministerio de Hacienda. Sánchez Mato, señaló Carmena, "se encontraba a disgusto con la presentación del plan que él había llevado a cabo". "Él lo presentó en la junta de Gobierno que tuvimos el viernes pasado y yo no preveía que durante el fin de semana tomara la decisión de no apoyarlo", lamentó la alcaldesa.Carmena compareció en rueda de prensa a mediodía de este lunes junto al nuevo edil de Hacienda, Jorge García Castaño, y la primera teniente de alcaldesa, Marta Higueras. Lo hizo horas después de que el ayuntamiento de Madrid comunicara la destitución de Sánchez Mato –a quien Carmena agradeció su "dedicación y trabajo"– después de que IU y el propio concejal anunciaran que se ausentarían de la sesión plenaria de este lunes, en la que se ha aprobado el plan económico financiero que Sánchez Mato había elaborado como responsable de Hacienda. Y fue dura con la decisión de la federación,en las anteriores elecciones, cuando concurrió por separado."Esta candidatura, cuando llegó al gobierno municipal, siempre se definió", sostuvo Carmena, que afirmó que la decisión tomada por IU sienta un precedente que "no es bueno para el futuro". Por ello, la alcaldesa señaló que su intención es que el equipo de Gobierno se "despolitice de nuevo" y vuelva a ser "una candidatura de vecinos", si bien se mostró convencida de que su decisión no provocará que el tercer teniente de alcaldesa, el líder de IU Madrid Mauricio Valiente, dude sobre si seguir en el Ejecutivo municipal. "Seguro que cree que no es bueno que los partidos políticos entren en el seno del ayuntamiento", afirmó Carmena.