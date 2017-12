Un empresario confiesa que el PP de Aguirre le pagó parte de su campaña de 2007 en negro y con facturas falsas a constructoras

info Libre

Según fuentes conocedoras de su declaración, Mercado no ha reconocido abiertamente haberse beneficiado del amaño de contratos públicos en Madrid. Pero ha dicho que los dos hombres fuertes de Aguirre, Francisco Granados, entonces secretario general del PP madrileño, e Ignacio González, vicepresidente del Ejecutivo regional en esa época, eran quienes le abrían las puertas de las distintas consejerías. El Gobierno de Madrid, ha venido a decir, le trataba bien.Mercado ha subrayado que nunca pagó comisiones. Pero –y eso ya había trascendido en 2012 – síque otorgaban contratos a su grupo. Mercado lo ha confirmado a preguntas de la fiscal, que durante el interrogatorio ha cifrado enel importe de los obsequios adquiridos por Over entre 2004 y 2010. Esos regalos, entre los que abundan los dela marca de lujo Loewe, figuran en una lista intervenida en su día por la Guardia Civil durante los registros a Over. Entre los destinatarios se contaban Ignacio González y Francisco Granados. Esperanza Aguirre, también, pero en su casode Loewe que le envió el empresario.Como ya publicó, Over Marketing y sus tres empresas satélite obtuvieron de la Comunidad de Madrid 10 millones en contratos públicos solo en el primer cuatrienio de mandato de Aguirre, 2004-2008. De Ayuntamientos gobernados por la formación conservadora, el grupo recibió otros cinco millones. Y un millón más de las concesionarias de hospitales públicos de gestión privada que Aguirre puso en marcha con el argumento de lograr una gestión más eficiente. La fiscal del caso, Carmen García, ha preguntado a Mercado de forma expresa por los contratos municipales de Móstoles, que adjudicó al grupo Over más de cuatro millones de euros.La operativa descrita por Mercado para camuflar gastos electorales del PP es la misma en la que nueve empresarios valencianos ya han confesado ante la Fiscalía Anticorrupción. Y los documentos incautados en su día a Over Marketing indican que lo dicho este martes por el empresario se corresponde con la realidad.Hace tres semanas, este diario desveló que entre esos documentos hay varios que acreditan cómo una promotora inmobiliaria local le pagó al grupo Over Marketing parte de los gastos de campaña de 2007 de la entonces candidata del PP a la alcaldía de Leganés y hoy directora general de Formación Profesional en el Gobierno de Cristina Cifuentes, Guadalupe Bragado.Las fuentes consultadas aseguran que Mercado ha sido muy cauto en sus respuestas sobre el sistema de otorgamiento de contratos públicos de la Comunidad de Madrid. A diferencia de lo que sucedió en 2012, cuando reconoció ante el juez José Castro –jubilado justamente hoy– haber recibido contratos amañados en Baleares y también en Madrid a cambio de minorar el precio de los trabajos efectuados para el PP, el dueño de Over Marketing, Traci Comunicación, Link América y Abanico Comunicación se ha limitado a admitir que su grupo recibía buen trato del Gobierno de Esperanza Aguirre. Aunque, y esa ha sido su versión, solo por rachas. A partir de 2007, ha dicho, los contratos públicos se desplomaron.