La jueza Núñez imputa a tres ex altos cargos de la Junta andaluza por dos ayudas de los ERE por valor de 2,3 millones

Dos exconsejeros imputados

Dos ayudas

La jueza, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, hade la Junta de Andalucía por las ayudas por un valor total deconcedidas a las empresas SK 3000 Aeronáuticas y SK 10 Andalucía.En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada atiende así la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción y cita como investigados el día 8 de marzo de 2018 al exviceconsejero de Empleo; al ex director general de Trabajoy al ex director general de IDEALa instructora señala que Agustín Barberá, como viceconsejero de Empleo entre los años 2004 y 2010 y miembro del Consejo Rector de IDEA, y "conociendo las conclusiones" de la Intervención General de la Junta de 2005, "da el visto bueno" a las órdenes de pago de 12 de junio de 2008 de SK 3000 Aeronáuticas porefectuadas porRespecto a éste último, la juez señala que, como director general de Trabajo,con la agencia IDEA de 30 de junio de 2008 por los que se formalizó el otorgamiento de ayudas a ambas empresas, además de remitir a IDEA los oficios de 11 de junio de 2008 y efectuar las órdenes de pago de 12 de junio de 2008.La jueza, en este auto fechado el 13 de diciembre y consultado por Europa Press, también imputa a Jacinto Cañete porque, como director general de IDEA,con la Dirección General de Trabajo de 30 de junio de 2008 por los que se formalizó el otorgamiento de ayudas a SK 10 Andalucía y SK 3000 Aeronáuticas.Además, y según expone la magistrada, Cañete estuvo presente en lasy de 29 de julio de 2008 donde "propone, tal y como se refleja en las actas", la firma de los dos convenios de colaboración relativos a dichas empresas con la Dirección General de Trabajo.Anticorrupción también pidió a la juez que citara como investigados a los exconsejeros; al ex director general de Trabajoy al administrador único de ambas empresas,. En este sentido, la magistrada recuerda al Ministerio Público que los cuatro ya constan como investigados en esta pieza separada.Además, y a petición del Ministerio Fiscal, la jueza acuerda la, y en concreto requiere a IDEA para que remita el expediente completo original y cualquier documento relacionados, "incluidos borradores si los hubiere", o copia compulsada obrante en sus archivos sobre una serie de convenios y órdenes de pago de la Dirección General de Trabajo relativos a TGA Aeroestructuras, SK 3000 y SK 10 Andalucía.De igual modo, acuerda librar oficios y mandamientos a entidades bancarias para que informen sobre la, "especialmente sus cargos y abonos".Cabe recordar que la instructora, dentro de esta pieza separada, ya citó a declarar como investigados el día 15 de febrero de 2018 al exconsejero de Innovacióny al exconsejero de EmpleoLa magistrada dice que, en esta pieza, se investigan dos ayudas por valor deconcedidas a SK 3000 Aeronáutica S.A. y SK 10 Andalucía S.L., ayudas que tienen su origen en losentre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y la agencia IDEA, firmados ambos el 30 de junio de 2008.En el primero de los convenios, se acordó conceder unapor importe de 1.189.296,98 euros, mientras que en el segundo de los convenios se acordó unaEl pago de las ayudas se efectuó mediante sendasdesde una cuenta de la agencia IDEA hasta las cuentas de dichas empresas.