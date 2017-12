Feministas denuncian que el Pacto contra la violencia machista llega "tarde y mal" y piden "calendarizar" las medidas

"No es un cheque en blanco"

La Plataforma Feminista 7N contra las Violencias Machistas denunció este miércoles 27 de diciembre que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, después de que las comunidades autónomas aprobaran su adhesión al pacto en la Conferencia Sectorial de Igualdad, que estuvo presidida por la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat.En concreto, critican que llega "tarde" porque, según la proposición no de ley que "dio luz a este pacto", "". Asimismo, apuntan que llega "mal" porquey "sin clarificar" cómo se van a llevar a cabo muchas de las medidas.Por su parte, la presidenta de Fundación Mujeres,, señaló a Europa Press que siguen a la espera de que "se empiece a calendarizar y a cumplir las medidas concretas" que se aprobaron en el pacto. "El documento que se aprobó en el Congreso, que siendo un documento de mínimos, es un documento de medidas necesarias", precisó.Para Soleto, la habilitación de la financiación para el Pacto de Estado, que será de 200 millones para el año 2018, es algo"Estamos a la espera de que, más allá de los acuerdos que se lleven a cabo entre el Gobierno central, los gobiernos autonómicos y otros poderes públicos que intervienen en el tema,", comentó.Por último, afirmó que la Conferencia Sectorial de Igualdad celebrada este miércoles, "salvo para cerrar los acuerdos,". "La valoración es que lo más importante es que se cumplan las medidas", concluyó.La secretaria de Igualdad del PSOE,, aseguró este miércoles que "en un asunto tan trágico y determinante para la protección de los derechos y seguridad de las mujeres como es la violencia machista".A raíz de la celebración de la Conferencia Sectorial de Igualdad Calvo subrayó que "la dotación de 200 millones de euros prevista para 2018 no puede estar vinculada nada más que alaprobado en el Congreso de los Diputados en el mes de septiembre y a ninguna otra circunstancia presupuestaria del devenir del propio Gobierno".Asmismo, afirmó que los socialistas esperan que "en febrero, cuando se reanude el periodo de sesiones, las medidas de reforma de leyes previstas en el propio Pacto estén también en el debate" pues la suya es una posición de "". "De no ser así, el propio Grupo Parlamentario Socialista, junto con las formaciones que quieran colaborar, hará las propuestas de reforma", aseguró.