Desplegar el Pacto de Estado, promover la corresponsabilidad y la igualdad salarial, retos para el feminismo en 2018

El empuje de las mujeres jóvenes

Desplegar, concienciar y promover la corresponsabilidad en los cuidados de menores y dependientes, incentivar el empleo femenino y la erradicación de la brecha salarial son algunos de los principales retos de laAsí lo explica en declaraciones a Europa Press la presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro, quien señala en primer lugar la necesidad de"desplegando el Pacto de Estado con presupuesto y con un calendario de implementación", pero también responder a las otras formas de violencia que contempla.En este sentido, destaca la importancia de "avanzar en la denuncia," y profundizar en la lucha contra la trata, así como en el abordaje de la mutilación genital femenina y el matrimonio forzoso.No son los únicos retos que plantea para este año en el que según afirma, el objetivo debe ser "", erradicar la desigualdad salarial y trabajar y profundizar en la corresponsabilidad en los cuidados, cuya ausencia es "uno de los grandes males de este tiempo".Todo, tras un 2017 que en su opinión, "ha sido una sorpresa". "La sorpresa de que por fin, lo que llevamos trabajando tantos años haya ido calando y se vea ya que, sino que se trata de un modelo de vida y de convivencia, de una forma de entender las cosas", apunta.Se refiere al renacer que el movimiento feminista ha experimentado el año pasado, desde las marchas de mujeres tras la proclamación de Donald Trump, hasta el movimiento internacional #Metoo contra el acoso sexual , pasando por los paros en Latinoamérica frente a los feminicidios, la declaración de feminismo como palabra del año en EEUU o las proclamas de igualdad estampadas en camisetas de firmas que venden en todo el mundo.A su juicio, lo sucedido el año pasado es resultado directo del trabajo del movimiento feminista durante épocas anteriores y que ahora se materializa en forma de nuevas adhesiones pero también, de, como la violencia sexual. "Ha sido un gran año para el movimiento feminista", asegura.Para la presidenta de Fundación Mujeres, Marisa Soleto, "todo esto trasciende el tema de si nos enfrentamos a un mayor o menor machismo". "Es un movimiento político de mucho mayor alcance y no es un tema estricto de derechos sociales, sino de un modelo de convivencia social.que nos han provocado lo que solemos llamar ideologías neoliberales. El feminismo tiene las respuestas en el orden social", explica.Opina que "el feminismo ha estado preparado para los retos que le ha tocado vivir". "Siempre se ha autopercibido como un movimiento que debería disolverse, ya desde las sufragistas, que decían 'cuando tengamos el voto todo se arreglará', en lugar de percibirse como. Eso es lo que es. Y hoy el feminismo está preparado para hacer propuestas de gobernanza", asegura.Soleto habla en términos de renovación generacional y destaca a mujeres que se están incorporando a la edad adulta y que, "al contrario que las mujeres de generaciones precedentes, han abandonado radicalmente la idea de la resignación ante este tipo de cuestiones", de modo que defienden "lo evidente, que es la normalidad de las relaciones sociales", en lo que consideraa medida que esas hijas del trabajo de difusión del feminismo vayan tomando el espacio público.Nina Infante, del Forum de Política Feminista, baja al caso particular de España también en términos de renovación generacional. "A todo el feminismo histórico se ha unido el de mujeres jóvenes que hasta hace poco nos decían que hablábamos del pasado pero que ahora están sufriendo la desigualdad porque los ataques también las afectan a ellas. Al finaly porque es algo que nos está tocando la dignidad", apunta.La experta destaca que "ha habido un avance del feminismo en España pero sobre todo de la percepción del feminismo" y pone el punto de partida en la dimisión del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, tras la fallida reforma de la Ley de Salud Sexual e Interrupción Voluntaria del Embarazo que sacó a las asociaciones de mujeres a las calles en 2014. Recuerda también como inflexión la, con la mayor afluencia que recuerdan las asociaciones."El movimiento feminista fue capaz de unirse para decirle a la sociedad y al mundo entero que esto no puede seguir así, que nos están matando.Podemos así decir que ha habido avances porque ante determinados hechos hemos sido capaces de unirnos y no les ha quedado más remedio a las instituciones que reconocer ese empuje", apunta Infante.Entre esos hechos, cita el caso de Juana Rivas y el juicio a La Manada en Pamplona . "Sin el movimiento feminista, estas mujeres estarían de otra manera, porque se estaba poniendo en duda su palabra y el movimiento fue capaz de poner encima de la mesa lo que se estaba haciendo con ellas. Creo que", añade.