Prioridades para 2018

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado este lunes que el PPen España porque "esconde" la corrupción en vez de combatirla, y le ha advertido de que si no pide el acta a su senadora Pilar Barreiro , imputada por delitos de corrupción, Cs no apoyará los presupuestos generales del Estado de 2018."Si el PP está perdiendo el apoyo de mucha gente es porque" al "proteger" a los imputados que se quedan "atados a un escaño", ha declarado en rueda de prensa en la sede de Cs tras la reunión de la Ejecutiva nacional del partido recogida por Europa Press.Por eso ha pedido a los conservadores y al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que, también en la Asamblea de Madrid, donde el PP ha abandonado la comisión de investigación sobre corrupción política . "Que dé la cara" y "no tenga miedo al espejo", que "mire lo que ha hecho en la Comunidad de Madrid", ha recomendado.Rivera les ha acusado de incumplir el pacto por el que Cs apoyó la investidura de Rajoy en 2016, quea quien sea investigado por delitos de corrupción política. "La senadora tiene que abandonar su cargo para no poner en jaque los acuerdos económicos y sociales" que representan "derechos para los españoles", ha dicho sobre las medidas que acordaron para los presupuestos, que suman más de 8.000 millones de euros.El líder de Cs espera que el PP no sitúe "la silla de una persona" por delante de cuestiones como la bajada del IRPF o el aumento de la retribución de policías nacionales y guardias civiles., se ha preguntado tras instar a los conservadores a actuar "cuanto antes".También se ha dirigido al PSOE para pedirle queque servirán para "modernizar" España y permita la aprobación de los presupuestos de 2018, en vez de posicionarse en el "no" junto a Podemos y los partidos nacionalistas.Respecto a las últimas encuestas sobre intención de voto, ha destacado que Ciudadanos se va acercando al PP y al PSOE porque esy porque ofrece un proyecto nacional de "libertad, europeísmo y unión e igualdad de todos los españoles". "Los españoles esperan mucho de nosotros", y en Cs "asumimos el reto", ha afirmado.Rivera ha explicado cuáles son las prioridades de su partido para este nuevo año, entre las cuales ha mencionado la, para lo cual impulsará una reforma del mercado laboral, y afrontar el problema de la sequía, que cree que se debe tratar en una "mesa del agua".Asimismo, ha recalcado que en 2018 se deberá establecer unbasado en la solidaridad entre territorios, la transparencia, la igualdad a la hora de acceder a los servicios públicos y la corresponsabilidad de las comunidades autónomas.Igualmente, ha enumerado una serie de reformas políticas que "se necesitan urgentemente", como laantes de los próximos comicios generales, la eliminación de los aforamientos políticos, la prohibición de los indultos a condenados por corrupción o la regulación de los lobbies. En el mismo sentido, espera que la ley anticorrupción de Cs, que recoge varios de estos puntos, se apruebe la próxima primavera.En el ámbito judicial, Ciudadanos seguirá apostando por la, en los que quiere cambiar los sistemas de nombramiento. Tras señalar que PP y PSOE no apoyan la propuesta de Cs para el CGPJ, ha dicho que si la siguen "vetando", los diputados naranjas la promoverán a través de una proposición de ley.Por último, Rivera ha destacado la importancia de la cuestión de Cataluña, donde, según ha asegurado, su partido vigilará que las formaciones independentistas respetan la Constitución y a los catalanes no separatistas si finalmente forman Gobierno. Desde su punto de vista, el nacionalismo es ahora