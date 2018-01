El Observatorio Español contra la LGBTfobia ha denunciado al periodistapor "comentarios insultantes y degradantes hacia la población LGBTI" en el programa Herrera en Cope. Ha presentado una denuncia formal en la justicia ordinaria al considerar que las declaraciones de Del Val relativas a la carroza por la diversidad de la cabalgata de Reyes de Puente de Vallecas (Madrid) constituyen "un discurso de odio y discriminación", ha informado en un comunicado.En la denuncia han incluido además de al periodista al director del programa radiofónico,al presidente de la Cadena COPE,, y al presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal"Se equivocan gravemente en el Puente de Vallecas y en vez de Reyes Magos van a ir drag queens de reinas.”. Así arrancaba el comentario de Del Val en el programa dirigido por Carlos Herrera, donde defendió que la carroza por la normalización iba a ser "la exaltación del gay" e iba a servir para que "los niños aprendan que pueden ser maricones desde las edades tiernas". "Si me acusan de homófobo, se pueden ir a la mierda", sentenciaba.El periodista terminó su alegato expresando que "los gays son muy respetables, gente educada, muy seria. Los de Orgullo Vallekano que van a ensuciar la fiesta, en vez de ser ellos gay, son".El Observatorio ha presentado finalmente la denuncia, como inicialmente anunció , por su experiencia en este tipo de causas, ya que, arguyen, en el pasado han sido "casi automáticamente archivadas" por la Fiscalía. Al respecto, su director, Paco Ramírez, ha reclamado "un mayor compromiso por parte de la Fiscalía en estos temas, y sobre todo una mayor formación en odio y discriminación en todos los estamentos fiscales"."La libertad de expresión no se puede confundir conde la dignidad de las personas LGBTI. No todo vale para defender las opiniones en una sociedad democrática y moderna como la española", mantiene.El Observatorio también llevará estaante las comunidades autónomas que han aprobado recientemente leyes que castigan este tipo de declaraciones, como la Comunidad de Madrid , ha explicado Ramírez.