La Audiencia Nacional absuelve a la excúpula de Abengoa por las indemnizaciones millonarias

La Audiencia Nacional hapor las millonarias indemnizaciones que recibieron en 2015 el expresidentey el que fuera consejero delegadoal no quedar acreditado que se hiciese unade la empresa sevillana.Los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, presidida por la jueza Ángela Murillo, exponen en una sentencia dada a conocer este viernes queque los contratos mercantiles de consejeros ejecutivos de 23 de febrero de ese año fueran elaborados paraal que fuera presidente de la compañía desde 1991 ni a su número 'dos' puesto que venían impuestos por reforma legal, de acuerdo con lo que los absueltos expusieron durante la celebración de la vista oral, según informa Europa Press.Los hechos juzgados se remontan a 2015, cuando se formalizó la salida de la entidad del presidente Felipe Benjumea y del consejero delegado. Las cláusulas de los contratos firmados conteníande euros en el caso del primero y 4,5 millones en el del segundo, a las que, según el fiscal, no tenían derecho y no se correspondían con el estado por el que atravesaba la empresa, que tuvo que acogerse alEl Ministerio Públicopara Benjumea y cuatro años y tres meses para el que fuera consejero delegado. También interesó que se penase con cuatro años de prisión a los miembros de la Comisión de Nombramientos y RemuneracionesEl fiscal José Perals expuso en la vista oral, que se celebró entre los meses de octubre y noviembre del pasado año, queque cobraron a su salida de la entidad debido a lade la misma y acusó a Benjumea de aparentar su marcha como si fuera una condición impuesta por los bancos que iban a inyectar al menos 650 millones de euros para la ampliación de capital del grupo andaluz.Esos contratos, según explica el tribunal, fueron confeccionados con los debidos asesoramientos técnicos internos y externos, sin que conste que los principales directivos de la compañía. Respecto a los miembros de la comisión, la Sala entiende que tampoco ha quedado acreditado queal informar favorablemente sobre el reconocimiento de los términos económicos para Benjumea y Sánchez Ortega.La Sala va más allá asegurando que separa que la marcha de la compañía de los acusados fuera favorable a sus intereses económicos y por tanto no queda probado que los contratos para la alta dirección de 2015 "se suscribieran con el designio de servir de cobertura para el cobro de las remuneraciones".En relación a Felipe Benjumea, se determina quecomo presidente de la entidad y renuncia como consejero, en referencia a la condición "indispensable" impuesta por las entidades bancarias lideradas por el Banco de Santander para proceder a la ampliación de capital de 650 millones de euros, versión que él mismo defendió como acusado asegurando que "fueron lentejas" y que el Consejo de Administración no pudo sino cesarle como presidente en la reunión del 23 de septiembre de 2015.Esta versión fue defendida por el resto de acusados que declararon en la vista oral y por el exminsitro socialista, quien en calidad de testigo por ser miembro del consejo de administración dijo que se exigió el cese de Benjumea y que, pese a que meses después se acogió a preconcurso de acreedores dado su situación de endeudamiento.En el caso de Sánchez Ortega, que durante el juicio dijo que renunciaba a su cargo porque buscaba un cambio de vida, la sentencia recoge quey, por tanto,acordados en su contrato en calidad de bonificación por permanencia y tampoco lo estipulado en el plan de prejubilación. Ambos siguieron vinculados a la energética como asesores y sin percibir remuneración por ello.En su sentencia de 252 páginas los magistrados también explican que tras la salida de este gobierno corporativo de la entidadde la empresa, hecho del que se hicieron eco los acusados durante el procedimiento para defender su gestión al frente de la misma.Además, el tribunal, que además imputaban a los acusados delito de apropiación indebida, por querer convertir el procedimiento "en un juicio crítica con la totalidad de la actividad de Abengoa" desmarcándose de la naturaleza inicial del procedimiento.