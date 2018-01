Una docena de diputados viaja este viernes a Jerusalén y Cisjordania e intentará visitar la franja de Gaza

Ramala, Hebrón, Nablús y Belén

Decisiones de Trump sobre Jerusalén y la UNRWA

En febrero, viaje a Israel

de PP, PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos y Compromís iniciarán este viernes un, fundamentalmente a Cisjordania, aunque también están tramitando los permisos necesarios para acceder a la franja de Gaza.Según varias fuentes implicadas en la organización del viaje, consultadas por Europa Press, los diputados tienencon el presidente palestino, Mahmud Abas ; con el ministro de Exteriores,; con miembros del(Parlamento israelí).La agenda, organizada en buena medida por la Delegación de Palestina en España, pretende que los diputados. Así, el programa incluye actividades con la Agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) y visitas a proyectos financiados por la cooperación española, tanto a través de UNRWA como gestionados directamente.El viaje es una iniciativa del intergrupo de amistad con Palestina, que coordina la diputada socialista y exsecretaria de Estado de Cooperación. Al ser un viaje de un intergrupo, no lo paga la Cámara, sino que, han explicado las fuentes consultadas.Junto a Rodríguez viajan los también socialistas, los conservadores; el diputado de Ciudadanos, el de Compromísy cuatro de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea: la portavoz parlamentaria,y los diputadosLa propia Rodríguez ha informado del viaje al ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación,, y el grupo está tramitando a través del Consulado español en Jerusalén los permisos para entrar en Gaza con la UNRWA, aunqueAl margen de esa posibilidad —que tendría lugar el próximo martes si finalmente se confirma—, los diputados tienen previstas, además de a Ramala y Jerusalén. En su agenda figuran visitas al Museo Yasir Arafat y al mausoleo del fallecido líder palestino y encuentros con ONG y con la Media Luna Roja Palestina."Es un viaje importante de diplomacia parlamentaria en un momento difícil para una región con la que España siempre ha tenido y tiene un importante compromiso y un importante papel", ha dicho Rodríguez a Europa Press.Para el portavoz de Exteriores de Podemos, Pablo Bustinduy, el Poder Legislativo va a hacer lo que no está haciendo el Ejecutivo, "recuperar la voz de España sobre el terreno". De hecho, en un encuentro con periodistas ha avanzado que confía en que el viaje se traduzca después en iniciativas parlamentarias para instar al Gobierno a que "vuelva a tener mucha más presencia" para impulsar una solución al contencioso.Por su parte, el diputado de Compromís Enric Bataller ha avanzado que preguntará sobre los 9,75 millones de euros pendientes, de los 36 que España comprometió en la conferencia de donantes de 2014, y en la responsabilidad económica de Israel en la destrucción de infraestructuras financiadas por la cooperación española.El intergrupo de amistad con Palestina tenía previsto hacer este viaje el pasado octubre, pero lo aplazó por la situación política española (fundamentalmente por el referéndum secesionista del 1 de octubre).La visita a Palestina se produce poco después de que el presidente de Estados Unidos,, haya anunciado su decisión de reconocer Jerusalén como capital israelí , y haya amenazado conante el estancamiento del proceso de paz."Es importante conocer sobre el terreno la actividad de la UNRWA, que asume al cien por cien la atención a los refugiados palestinos, en un momento en el que", ha afirmado Rodríguez. Por eso, ha dicho tener "mucha esperanza" en que finalmente se les autorice a visitar Gaza.El viaje coincide, el domingo, con la reunión del Consejo Central Palestino para discutir lassobre Jerusalén, ha explicado Compromís.Tras la decisión de Trump, el que fuera alto representante de la UE para la Política Exterior,, se ha sumado a los llamamientos para que, una reivindicación que volvió a expresar recientemente Mahmud Abas en su visita a España.Unidos Podemos siempre ha sido favorable a esa posición y recientemente, también al hilo del anuncio de Trump sobre Jerusalén, el portavoz de Exteriores de Ciudadanos planteó la posibilidad de quey demuestre autonomía en su política exterior.También está en preparación, por parte del intergrupo de amistad con este país creado en el Congreso, que coordina el portavoz de Ciudadanos,, según varias fuentes consultadas por Europa Press.Aunque la agenda aún no está definida, las fechas previstas son entre el 4 y el 8 de febrero. El viaje se prepara en coordinación con la Embajada israelí y han expresado interés en acudir diputados de. Unidos Podemos no forma parte de este intergrupo.