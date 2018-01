Los letrados del Parlament rechazan la investidura a distancia de Puigdemont

Diputados en la cárcel y en Bélgica

Los letrados del Parlament han elaborado este lunes un informe que rechaza que se pueda investir a distancia a Carles Puigdemont , ya que consideran queEl informe, al que ha tenido acceso Europa Press, defiende que esdel candidato a la Presidencia de la Generalitat. Entre otras razones, porque debe poder debatir oralmente y de forma directa con todos los grupos.Los letrados esgrimen que, en los sistemas de régimen parlamentario, "atendiendo a la relación de confianza y de responsabilidad política que se establece entre el Parlament y el Govern",de los protagonistas en debates como la investidura o una moción de censura.Consideran que estos debates, "sin la participación directa y personal del candidato o del president de la Generalitat, estarían faltos de un elemento esencial del procedimiento, sin el cual éste".Los letrados argumentan que en este tipo de debates es indispensable, por lo que ven imprescindible la presencia de todos los protagonistas, incluyendo el candidato a president.El informe también considera que los cinco diputados electos que están en Bélgica y los tres que están en la cárcel, ya que su ausencia en el plenario no responde a los supuestos que se regulan en el Reglamento del Parlament para delegar el voto.Además, añaden que la decisión sobre si pueden delegar el voto recae en cualquier caso sobre la Mesa, aunque señala que, si la Mesa decide que pueden delegar el voto, "en la letra y el espíritu de la norma".Así, recuerda que los supuestos por los que pueden delegar el voto los diputados son "la, enfermedad grave o incapacidad prolongada debidamente acreditadas".Considera que tanto los cinco diputados electos como los tres encarcelados tienen unapara ejercer el voto, por lo que concluye que no entra en los supuestos que les permitiría delegarlo.La dificultad añadida es que para el pleno de constitución del Parlament del 17 de enero, ya que precisamente en ese pleno se vota a los integrantes del órgano rector de la Cámara.Así, los letrados consideran que la delegación del voto deben resolverla o laque se formará para el pleno de constitución del Parlament, que la forman el diputado de más edad y los dos más jóvenes.Los letrados se inclinan por que resuelva el asunto la, que presidiría el diputado de ERC Ernest Maragall acompañado de otros dos republicanos, Ruth Ribas y Gerard Gómez del Moral.Los letrados señalan que, a través de una reforma del reglamento , se podrían cambiar todos los supuestos que ahora impiden que Puigdemont sea investido a distancia y que los ocho diputados electos que están en la cárcel o en Bélgica deleguen el voto.Sin embargo, señala que esta reforma debería seguir los trámites ordinarios y—con la presencia de todos los grupos— y afirma que "no sería apropiado" tramitarlo por el procedimiento urgente de la lectura única.Los letrados también avisan de que no es viable que los soberanistas puedan frenar el pleno de constitución de la Cámara ausentándose del mismo, ya que sería uny que no hay un quórum mínimo necesario para un pleno de estas características.