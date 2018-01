La Fiscalía sostiene que Puigdemont puede ser detenido por orden judicial pese a ser diputado

"Persiste en su plan delictivo"

La Fiscalía General del Estado ha advertido de quedel cesado presidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont , y ha asegurado que esta inmunidad no le exime de poder ser ingresado en prisión, informa Europa Press.ha manifestado la Fiscalía General del Estado en un comunicado, y ha recordado que el Tribunal Supremo ya acordó prisión preventiva para otros diputados independentistas por, delitos por los que consta una orden de detención en suelo español contra Puigdemont.Ha apuntado que la doctrina del Tribunal Constitucionalde los aforados.Así, la Fiscalía ha defendido que la garantía de inmunidad se refiere "" y "no significa que no se pueda ordenar el ingreso en prisión por orden judicial".La Fiscalía también considera que la actitud del investigado Puigdemont, "dándose a la fuga y" de Cataluña, evidencia que "persiste en su plan delictivo y sigue desarrollando acciones tendentes a su consumación".Este comunicado de la Fiscalía se produce después de que este viernes la diputada electa de Junts per Catalunya Elsa Artadiy apelase a la inmunidad parlamentaria de los diputados para que este sea investido president de la Generalitat.